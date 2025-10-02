Sở hữu căn hộ chuẩn ‘resort living’ nhẹ nhàng tài chính

Sở hữu tổ ấm riêng không chỉ là nhu cầu, mà là nền tảng bắt đầu cuộc sống ổn định. Nhưng tại những thành phố lớn, mục tiêu này ngày càng khó thực hiện.

Trong tầm tài chính phù hợp vẫn sở hữu căn hộ “resort living”, Solaria Rise là lời giải cho bài toán an cư mà không áp lực tài chính, một nơi để người trẻ yên tâm xây dựng cuộc sống của riêng mình.

“Mắc kẹt” trong giấc mơ mua nhà

Người trẻ đang dần thay thế nhóm trung lưu trên 40 tuổi để trở thành nhóm khách hàng chính trong lĩnh vực bất động sản. Nghiên cứu từ batdongsan.com cho thấy nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm nhà ở tăng từ 12% lên 18% trong thời gian qua. Riêng quý I/2025, lượt tìm kiếm nhà ở của khách hàng độ tuổi 35 chiếm hơn 45% tổng lượt tìm kiếm, tăng hơn 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ 3 năm trước.

Thu Thương (30 tuổi, nhân viên truyền thông đang làm việc tại TP.HCM) chia sẻ: “Với thu nhập 25 triệu/tháng, mỗi tháng tôi dành khoảng 5 triệu trả tiền trọ, chưa kể các phí sinh hoạt khác. Tôi muốn một căn hộ vừa vặn để yên tâm an cư nhưng với thu nhập hiện tại, tôi không dám xuống tiền mua nhà, cũng không đáp ứng điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội”.

Câu chuyện của Thương không cá biệt, mà là đại diện cho hàng triệu người trẻ đang “mắc kẹt” trong giấc mơ mua nhà. Thu nhập vượt quá chuẩn "thu nhập thấp" để xét duyệt nhà ở xã hội, nhưng lại không kham nổi nhà ở thương mại. Không chỉ là mục tiêu sở hữu tài sản, có nhà còn gắn liền với nhu cầu ổn định, lập gia đình, có con, phát triển sự nghiệp... Khi giấc mơ ấy bị trì hoãn, người trẻ rơi vào vòng xoáy của áp lực, cảm giác “mất phương hướng” giữa cuộc sống không ngừng vận động.

“Có nhà” đặt nền móng cho một cuộc sống ổn định. Ảnh phối cảnh.

Cơ hội sở hữu nhà riêng, nhẹ nhàng chi trả với Solaria Rise

Trong bối cảnh giá nhà nội đô vẫn neo ở mức cao, các vùng vệ tinh kết nối tốt với trung tâm TP.HCM như Đồng Nai, Long An cũ (nay là Tây Ninh) trở thành lựa chọn thay thế cho người trẻ đang tìm kiếm tổ ấm. Có thể kể đến Solaria Rise - dự án thành phần thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint 355 ha (Bến Lức, Tây Ninh), do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển.

Solaria Rise tọa lạc tại “trái tim” đô thị Waterpoint, kết nối liền mạch vào trung tâm TP.HCM từ 40 phút di chuyển thông qua hành lang giao thông liên vùng không ngừng hoàn thiện gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, vành đai 3, vành đai 4…

Solaria Rise tọa lạc tại trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint. Ảnh phối cảnh.

Khu căn hộ có quy mô hơn 3 ha, gồm 4 block, cung ứng ra thị trường gần 700 sản phẩm. Với đa dạng loại hình từ studio, 1PN+1, 2PN, 3PN đến căn hộ 2 tầng, Solaria Rise phù hợp nhu cầu của đa số người trẻ độc thân, gia đình trẻ…

Điểm nổi bật của dự án là thiết kế theo phong cách “resort living”, mang đến nơi an cư chất lượng và đầy cảm hứng. Khu căn hộ tiếp giáp công viên trung tâm Central Park 25 ha, liền kề vịnh cảng nước ngọt 8,6 ha. Vị trí này giúp các căn hộ Solaria Rise sở hữu tầm nhìn rộng thoáng ra cảnh quan xanh và môi trường sống gần gũi thiên nhiên.

Bên cạnh đó, cư dân Solaria Rise còn được tận hưởng đa lớp tiện ích, phân bổ từ ngay bên trong nội khu đến tiện ích phân khu Central Park và tiện ích ‘’all-in-one” của đô thị tích hợp Waterpoint.

Ngay dưới chân tòa nhà, cư dân có thể trải nghiệm tổ hợp hồ bơi, khu thể thao ngoài trời, không gian làm việc, BBQ, gym, yoga, khu đọc sách… Vài bước chân để đến với công viên trung tâm quy tụ nhiều tiện ích thể thao - giải trí như đường chạy bộ, đường đạp xe, rừng di sản, cụm sân tennis, sân bóng đá, sân bóng rổ… Trong khoảng cách 5-15 phút là hệ sinh thái tiện ích đô thị đã hoàn thiện, gồm trường song ngữ quốc tế, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm, tuyến xe bus liên vùng…

Cách quy hoạch tiện ích đa lớp liên hoàn giúp cư dân, đặc biệt là người trẻ, gia đình trẻ… dễ dàng tái tạo năng lượng mỗi ngày, tận hưởng cuộc sống chất lượng, tiện ích ngay ngưỡng cửa.

Solaria Rise mang đến chốn an cư chất lượng giữa đại đô thị tích hợp tiện nghi. Ảnh phối cảnh.

Hiểu rõ rào cản tài chính luôn là nỗi trăn trở lớn nhất trên hành trình tìm kiếm tổ ấm đầu tiên, Solaria Rise mang đến giải pháp tài chính thông minh, giúp khách hàng trẻ hiện thực hóa giấc mơ.

Cụ thể, với mức giá từ 1,39 tỷ đồng , khách hàng có thể sở hữu căn hộ “resort living” giữa trung tâm đại đô thị Waterpoint - một mức giá hiếm có trong bối cảnh giá nhà neo cao hiện nay. Khách hàng chỉ cần thanh toán 5% để ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được chia nhỏ thành nhiều đợt, dễ dàng cân đối dòng tiền.

Trong trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được vay hạn mức 65% giá trị căn hộ, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất lên đến 27 tháng. Với chính sách này, khách hàng có thời gian để ổn định tài chính, an tâm an cư và lên kế hoạch dài hạn cho các mục tiêu khác.