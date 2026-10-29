Sở hữu 42 tỷ USD, ông chủ DeepSeek vẫn sống ở nhà thuê

Lần đầu lọt top 10 người giàu nhất Trung Quốc, nhà sáng lập Lương Văn Phong vẫn sống giản dị. Ông thuê nhà tại Bắc Kinh và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Ông chủ DeepSeek lọt top 10 người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Lương Văn Phong, nhà sáng lập DeepSeek lần đầu góp mặt trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Theo bảng xếp hạng Hurun China Rich List 2026 công bố ngày 27/10, doanh nhân 41 tuổi sở hữu khối tài sản ước tính 280 tỷ nhân dân tệ ( 42 tỷ USD ), đứng thứ 7.

Đáng chú ý, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Lương Văn Phong vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng.

Tại Bắc Kinh, vị tỷ phú vẫn thuê nhà để ở. Một nguồn tin thân cận tiết lộ nơi ở của ông có nội thất đơn giản, không chú trọng trang trí hay đầu tư vào những tiện nghi đắt tiền.

Lương Văn Phong cũng hiếm khi trả lời phỏng vấn. Trong vài năm qua, ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Thay vào đó, ông dành phần lớn thời gian để phát triển DeepSeek và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Đây là hướng nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống AI có khả năng học hỏi và xử lý nhiều nhiệm vụ như con người.

Gần đây, sếp DeepSeek quan tâm đến AI hiện thân, công nghệ giúp robot tương tác với môi trường thực. Vị tỷ phú đã gặp gỡ một số doanh nhân để tìm hiểu cơ hội đầu tư. DeepSeek cũng cân nhắc thành lập nhóm nghiên cứu riêng hoặc rót vốn vào các công ty trong lĩnh vực này.

Một nguồn tin khác tiết lộ ông từng thừa nhận DeepSeek vẫn thua GPT-6 ở một số năng lực cốt lõi. Tuy nhiên, nhà sáng lập chưa trực tiếp xác nhận thông tin này.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, sự phát triển của DeepSeek cũng giúp tài sản của Lương Văn Phong tăng mạnh.

Ông Rupert Hoogewerf, Chủ tịch Hurun Research, giải thích rằng tổ chức chưa đưa doanh nhân này vào bảng xếp hạng năm ngoái vì DeepSeek khi đó không hướng đến thương mại hoá. Đến năm nay, công ty đã đạt mức định giá hơn 50 tỷ USD .

Danh sách năm nay còn ghi nhận 262 gương mặt mới, trong đó nhiều người hoạt động trong lĩnh vực AI, bán dẫn và robot. Dẫn đầu vẫn là Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance, với khối tài sản khoảng 100,5 tỷ USD .