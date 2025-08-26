Smartphone cận cao cấp có pin lớn nhất trên thị trường

Gần một năm nay, các hãng Trung Quốc đã vượt qua Apple, Samsung trong cuộc đua về dung lượng pin. Nhờ ứng dụng chất liệu Silicon-Carbon, với mật độ năng lượng cao hơn, các hãng có thể trang bị những viên pin lớn với dung lượng 5.000-6.000 mAh mà không làm tăng độ dày điện thoại. Nhờ có pin lớn, trải nghiệm sử dụng với người dùng cũng thoải mái hơn, máy trụ được hơn một ngày mà không cần sạc. Các hãng Trung Quốc cũng thường trang bị sạc có công suất cao, tốc độ nhanh cùng máy.