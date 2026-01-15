SIS Continental - mô hình 'shop-in-shop' độc đáo ra mắt tại Việt Nam

Chính thức ra mắt vào tháng 11/2025, SIS Continental mở ra dấu mốc mới cho thị trường bán lẻ xa xỉ tại Việt Nam.

Được phát triển bởi Tập đoàn S&S Group, cửa hàng quy tụ bốn nhà mốt danh tiếng Tom Ford, Brunello Cucinelli, Givenchy và Berluti trong cùng không gian - nơi di sản, thủ công và tinh thần đương đại cùng hiện diện. Trên nền di sản 145 năm của khách sạn Continental, không gian cửa hàng dung hoà vẻ đẹp Paris cổ điển với tinh thần hiện đại, lấy cảm hứng từ kiến trúc “Paris Passages” - những lối đi mái vòm mang tính biểu tượng. Giữa trục văn hoá - nghệ thuật của thành phố, cửa hàng trở thành điểm giao thoa lịch sử, kiến trúc và thời trang cao cấp, nơi mỗi thương hiệu được tôn vinh trong bản sắc riêng.

4 nhà mốt danh tiếng cùng quy tụ trong một không gian.

Vận hành theo mô hình shop-in-shop (SIS) đạt chuẩn quốc tế, SIS Continental mang đến trải nghiệm mua sắm toàn diện. Tại đây, khách hàng có thể tiếp cận nhiều thương hiệu cao cấp theo lộ trình liền mạch, với dịch vụ tư vấn cá nhân và không gian trưng bày riêng biệt cho từng thương hiệu, góp phần định hình trải nghiệm thời trang mới mẻ.

Sự xuất hiện của SIS Continental tiếp tục khẳng định năng lực tuyển chọn và phát triển thương hiệu của S&S Group - đơn vị phân phối chính thức tại Việt Nam của nhiều thương hiệu thời trang, đồng hồ và xe hơi xa xỉ hàng đầu thế giới (gồm Saint Laurent, Tom Ford, Brunello Cucinelli, Givenchy và Berluti).

Khu vực trưng bày sản phẩm Tom Ford.

Thành lập năm 2005, Tom Ford khẳng định vị thế nhờ ngôn ngữ thiết kế sắc sảo, gợi cảm và đầy quyền lực. Từ thiết kế eyewear mang tính biểu tượng, thương hiệu mở rộng sang thời trang nam và phụ kiện, kiến tạo hệ sinh thái phong cách chuẩn mực và cá tính.

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Sáng tạo Haider Ackermann, Tom Ford tiếp tục tái định nghĩa sự quyến rũ thông qua đường cắt táo bạo, chất liệu sang trọng và tinh thần tự tin. Tại SIS Continental, Tom Ford hiện diện như bản tuyên ngôn phong cách dành cho người đàn ông chỉn chu, bản lĩnh và luôn dẫn đầu.

Khu vực trưng bày sản phẩm Givenchy.

Được thành lập năm 1952 tại Paris bởi Hubert de Givenchy, Givenchy là biểu tượng của Haute Couture Pháp, gắn liền với vẻ đẹp thanh lịch và di sản vượt thời gian. Từ mối quan hệ huyền thoại với nữ minh tinh Audrey Hepburn đến thiết kế mang tính cách mạng, Givenchy đại diện cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Dưới thời Sarah Burton, thương hiệu trở về với cốt lõi Couture, đề cao kỹ nghệ thủ công tinh xảo và vẻ đẹp nội tại. Tại SIS Continental, Givenchy là điểm gặp gỡ của cấu trúc thông minh, đường may chuẩn mực và vẻ đẹp nữ tính dành cho người phụ nữ sắc sảo, độc lập và đầy chiều sâu.

Khu vực trưng bày sản phẩm Berluti.

Thành lập năm 1895 tại Paris, Berluti nổi tiếng với kỹ nghệ chế tác da thủ công và kỹ thuật nhuộm màu Patina. Mỗi thiết kế của Berluti là kết tinh của thẩm mỹ Pháp và tay nghề được truyền qua nhiều thế hệ.

Năm 2025, Berluti chính thức hiện diện tại TP.HCM, tiếp nối boutique tại Hà Nội, khẳng định cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam. Tại SIS Continental, khách hàng có thể khám phá thiết kế biểu tượng như Alessandro, Andy cùng dịch vụ Patina cá nhân hoá, thực hiện bởi nghệ nhân được đào tạo trực tiếp từ nhà mốt Pháp - nơi mỗi sản phẩm trở thành một tuyên ngôn độc bản.

Khu vực trưng bày sản phẩm Brunello Cucinelli.

Được mệnh danh là “Ông hoàng Cashmere”, Brunello Cucinelli theo đuổi khái niệm Gentle Luxury - xa xỉ tinh tế. Thành lập tại Solomeo (Italy), thương hiệu gắn với triết lý Humanistic Capitalism, nơi con người, thủ công và phương châm phát triển bền vững song hành.

Bên cạnh các bộ sưu tập Ready-to-Wear, khi quay lại thị trường Việt Nam với SIS Continental, điểm nhấn của Brunello Cucinelli là dịch vụ Made-to-Measure, với chuyên gia từ Italy trực tiếp tư vấn. Mỗi thiết kế may đo là một tuyên ngôn cá nhân, dành cho người đàn ông đề cao sự tinh tế và phong thái sống điềm tĩnh.

Vượt ra khỏi khái niệm cửa hàng đa thương hiệu, SIS Continental được định hình như không gian trải nghiệm phong cách sống. Nơi đây dành cho những cá nhân trân trọng giá trị di sản và có gu thẩm mỹ bền vững - chuẩn mực xa xỉ được đặt trong bối cảnh văn hoá Việt Nam đương đại.