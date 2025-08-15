Sinh viên cần điều kiện gì để nổi bật trong thời đại AI?

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Books - nhận định sự tử tế trong công việc là điều kiện đầu tiên sinh viên cần chú trọng.

Talkshow Upgrade: Sự nghiệp 4.0 là không gian giao lưu về định hướng nghề nghiệp trong thời đại số, được tổ chức vào 14/8. Chương trình do Trường Đại học Điện lực phối hợp với Nhà xuất bản Công Thương và Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn (Saigon Books) tổ chức.

Talkshow được dẫn dắt bởi ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Saigon Books và ông Chu Văn Tuấn - Quyền Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Điện lực và diễn giả trẻ - ông Lê Công Minh (Giám đốc Kênh số Ngân hàng ABBank, đồng thời là tác giả cuốn Mentor: Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến).

Các diễn giả trong talkshow Upgrade: Sự nghiệp 4.0. Ảnh: Saigon Books.

Với thông điệp: “Kiến thức - Định hướng - Hành động… có AI rồi, các ngành bạn chọn, bạn còn cần gì để nổi bật?”, talkshow Upgrade: Sự nghiệp 4.0 không chỉ là một sự kiện giao lưu, mà còn là cơ hội để sinh viên tự đối thoại với chính mình và trả lời câu hỏi quan trọng nhất trong đời học tập: Mình học để làm gì? Và làm thế nào để thật sự nổi bật giữa đám đông?

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện hợp tác giữa Trường Đại học Điện Lực, Nhà xuất bản Công Thương và các đối tác trong lĩnh vực xuất bản - giáo dục - nghề nghiệp nhằm tăng cường cơ hội kết nối và định hướng cho sinh viên trước ngưỡng cửa vào đời.

Trong sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Saigon Books chia sẻ: “Với người khởi nghiệp, đặc biệt là founder, điều tiên quyết là phải tử tế. Công ty mới thành lập thường chưa có mức lương cao, chưa có thương hiệu, nên nhân viên gắn bó phần lớn vì con người bạn.

Giai đoạn đầu luôn nhiều khó khăn, nhân viên chịu áp lực công việc, tài chính và rất trông chờ vào sự vững vàng, cách cư xử của founder. Tôi nhận ra: người tử tế chưa chắc thành công, nhưng người thành công bền vững chắc chắn là người tử tế. Vì vậy, khi khởi nghiệp, hãy tự hỏi: Mình có tử tế không? Và mình đã có đội ngũ đồng hành chưa?”

Ông Lê Công Minh - Giám đốc Ngân hàng số ABBank cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định vị bản thân: “Tôi nghĩ 5 phút đầu tiên trong một buổi phỏng vấn là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ ấn tượng nhất với những bạn biết rõ mình là ai và biết tại sao mình ở đó. Không một sinh viên nào nên đến buổi phỏng vấn mà không trả lời được tại sao người ta cần mình, và tại sao mình có giá trị. Điều này đòi hỏi các bạn phải định vị bản thân thật rõ ràng.”

Bên cạnh phần chia sẻ, Saigon Books đã trao tặng Tủ sách AI cho Đại học Điện lực như một món quà tri thức, góp phần trang bị thêm hành trang học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho sinh viên nhà trường trong kỷ nguyên AI.

Saigon Books đã trao tặng Tủ sách AI cho Trường Đại học Điện lực. Ảnh: Saigon Books.

Sự kiện khép lại trong không khí hào hứng, các sinh viên nán lại để giao lưu trực tiếp với diễn giả, tìm hiểu sâu hơn về con đường nghề nghiệp của mình. Upgrade: Sự nghiệp 4.0 đã mở ra một lời nhắc: trong thời đại AI, chỉ khi không ngừng nâng cấp bản thân, bạn mới thực sự sẵn sàng cho tương lai.