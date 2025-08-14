Phác 'bóng thi sĩ, hình văn nhân' Việt

Chân dung nhiều nhà nghiên cứu, tác giả đương thời đã được khắc họa trong cuốn sách "Bóng thi sĩ - Hình văn nhân" của tác giả Phụng Thiên.

Tập sách Bóng thi sĩ - Hình văn nhân của tác giả Phụng Thiên chọn một hướng đi ghi lại chân dung, hành trình và dấu ấn của “những con người làm khoa học nghiêm cẩn” - từ thầy giáo đến nhà thơ, nhà phê bình, từ người đã khuất đến những tên tuổi đương thời. Đằng sau hướng đi ấy là một tấm lòng tri ân, một nỗ lực dựng lại "hình văn nhân" giữa thời đại nhiều chuyển dịch và quên lãng.

Tập sách mở đầu bằng hồi tưởng và sự biết ơn dành cho những người thầy đã dạy dỗ tác giả - như GS Nguyễn Đăng Mạnh, PGS Văn Giá, PGS Trương Sỹ Hùng… Tác giả tái hiện các kỷ niệm lớp học, câu chuyện đời thường, phong thái sư phạm, những nhận định học thuật cùng các mối liên hệ cá nhân sâu xa, từ đó làm bật lên hình tượng một lớp trí thức văn chương sống và viết với nhiều tâm huyết.

Những nhân vật trong Bóng thi sĩ - Hình văn nhân không chỉ là những người thầy, người bạn của tác giả mà còn là những nhân cách văn chương lớn - “những ngọn núi sừng sững mà mỗi người chỉ có thể nhìn thấy một phía”.

Tác phẩm Bóng thi sĩ - Hình văn nhân. Ảnh: Phụng Thiên.

Qua những trang viết, chân dung các nhà khoa học, giảng viên hiện lên rõ nét. Ở GS Nguyễn Đăng Mạnh, tác giả thấy "phong thái giản dị, dáng người nhỏ nhắn", người đã "gieo vào tâm hồn những kỷ niệm đẹp về một trong những giáo sư văn học hàng đầu".

PGS Văn Giá lại là người “giải mê” cho những sinh viên còn đắm trong ảo mộng về nghề viết, người khuyến khích “đọc, đọc, đọc, đọc” để tự mình bứng gốc những ảo tưởng phù phiếm. Chân dung thầy Trương Sỹ Hùng, chị Nguyễn Thị Kim Nhung cũng hiện lên qua lời kể của tác giả.

Nếu những người thầy là “ngọn núi lớn” khơi dậy tầm vóc tư tưởng, thì các nhà thơ đương đại - đặc biệt là những người cùng thời, cùng thế hệ - được Phụng Thiên phác họa trong tinh thần sẻ chia và cầu thị. Từ Khúc Hồng Thiện, Vũ Gia Hà, Nguyễn Văn Học, Lữ Mai đến Nguyễn Phúc Lộc Thành, Bóng thi sĩ - Hình văn nhân là một bức tranh tập thể của văn chương Việt Nam hiện đại - nơi mỗi “hình” văn nhân là một gam màu - dù tươi sáng hay trầm mặc, đều được đặt lên khung tranh bởi sự tôn trọng của tác giả.

Tác giả Phụng Thiên cho biết tác phẩm gửi gắm lòng biết ơn của anh tới văn hóa truyền nghề, với các thế hệ đã kiến tạo nền móng cho văn học nước nhà.