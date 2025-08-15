Cháy hàng 'Con người và biểu tượng' của Carl Jung

Theo đơn vị xuất bản, bản tiếng Việt sách "Con người và biểu tượng" của Carl Jung đã phát hành gần 40.000 cuốn.

Đại diện Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, đơn vị liên kết xuất bản Con người và biểu tượng, cho biết đến nay sách đã tái bản lần thứ tư và tổng cộng phát hành gần 40.000 cuốn. Theo vị đại diện, đây là một trường hợp hiếm hoi ở Nhã Nam vì Con người và biểu tượng "vừa dày vừa đắt".

Sách Con người và biểu tượng do cha đẻ tâm lý học phân tích Carl Gustav Jung chủ biên. Ảnh: Minh Hùng.

Cụ thể, sách dày 522 trang, khổ 17x 25 cm, giá bìa 450.000 VND, phát hành lần đầu năm 2022. Cuốn sách được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung, cha đẻ của tâm lý học phân tích. Diễn giải giấc mơ và các biểu tượng xuất hiện trong giấc mơ, di sản nghiên cứu nổi tiếng nhất của ông, là chủ đề chính trong Con người và biểu tượng.

Người cố vấn cho ý thức

Vô thức theo Sigmund Freud là dục vọng bị đè nén, còn với Carl Jung lại là thế giới tư duy của “bản ngã”, rộng lớn và phong phú, là người bạn, người hướng dẫn, người cố vấn cho ý thức. Trong cuốn sách này, Carl Jung bóc tách ngôn ngữ và con người trong giấc mơ - phương tiện thông đạt của vô thức, với một văn phong chủ đích hướng đến độc giả phổ thông

Ý tưởng cuốn sách vốn xuất phát từ một giấc mơ, giấc mơ đã thuyết phục Jung rằng ông có thể, và nên lý giải tư tưởng của ông cho những người không chuyên về tâm lý học. Jung vạch kế hoạch chu toàn, mong muốn bốn cộng sự thân tín nhất của mình viết cuốn sách. Ông đã dành những tháng cuối đời biên tập tác phẩm và kịp hoàn thành phần then chốt chỉ 10 ngày trước khi nhắm mắt.

Jung chỉ ra rằng con người thường có xu hướng bác bỏ những thông điệp trong giấc mơ, vì giấc mơ đang cố nói cho ta biết một khía cạnh ta không muốn chấp nhận. Theo Jung, đây là một biểu hiện của nỗi sợ những thứ mới lạ - misoneism.

Xuyên suốt cuốn sách, Jung nhấn mạnh: Con người chỉ có thể đạt tới một sự toàn vẹn thông qua hiểu biết và chấp nhận vô thức - hiểu biết có được nhờ những giấc mơ và những biểu tượng xuất hiện trong giấc mơ. Mỗi giấc mơ là một thông đạt trực tiếp, riêng tư và đầy ý nghĩa với người mơ: Sự thông đạt dùng những biểu tượng chung cho cả nhân loại nhưng luôn hàm chứa những ý nghĩa hoàn toàn cá nhân, chỉ một "chìa khóa" hoàn toàn riêng tư mới có thể giải mã.

Sách đi kèm 500 hình minh họa cho thấy bản chất và chức năng của những giấc mơ, đào sâu ý nghĩa tượng trưng của nghệ thuật hiện đại, hé lộ những ý nghĩa tâm lý của những kinh nghiệm đời thường, qua đó cung cấp một diễn giải độc đáo về tư tưởng của Jung.

Carl Gustav Jung (1875 - 1961) là nhà tâm lý học người Thụy Sĩ, có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Ông là bác sĩ tâm thần tiên phong, người sáng lập trường phái Tâm lý học phân tích (còn gọi là Tâm lý học chiều sâu), một nhánh quan trọng được phát triển từ phân tâm học của Sigmund Freud, đồng thời cũng góp phần định hình lại cách chúng ta nhìn nhận về thần kinh học thông qua những khám phá về các khía cạnh tâm thức sâu xa.

Jung nổi tiếng với các nghiên cứu về vô thức tập thể và nguyên mẫu, những khái niệm đã cách mạng hóa hiểu biết của chúng ta về bản chất con người, huyền thoại và biểu tượng. Sự nghiệp khoa học của ông tập trung vào quá trình cá nhân hóa, hành trình tìm kiếm sự toàn vẹn của bản thân, cũng như mối liên hệ giữa các truyền thống tâm linh cổ xưa với tâm lý học hiện đại.

Một số tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Việt và xuất bản là Thăm dò tiềm thức; Con người và biểu tượng; Anh là ai, tôi là ai; "Cái tôi" chưa khai phá; Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm...