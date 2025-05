Siêu xe của Onana bị cảnh sát tạm giữ

The Sun tiết lộ cầu thủ 29 tuổi phải hành động nhanh chóng để có bảo hiểm, nếu không chiếc xe sang trọng có thể bị tiêu hủy.

Chiếc xe bị cảnh sát dừng lại hôm 8/5 khi một người bạn của Onana lái xe ở Hale Barns, Greater Manchester. Xe bị phát hiện là không có bảo hiểm qua camera ANPR (hệ thống nhận diện biển số tự động - PV) trước khi bị chuyển lên xe kéo và đưa đến bãi giữ xe của cảnh sát.

Onana có 14 ngày để chứng minh anh là chủ sở hữu chiếc Lamborghini và có bảo hiểm, nếu không chiếc xe sẽ bị đấu giá hoặc tiêu hủy. Một nguồn tin cho biết: "Onana mắc phải một số sai sót trong mùa giải này, và việc không bảo hiểm đúng cách cho chiếc xe là sai lầm mới nhất:,

Vào tháng 3, vợ của Onana bị cướp mất một chiếc túi Hermes trị giá 62.000 bảng và một chiếc đồng hồ Rolex khi rời một nhà hàng sang trọng ở Cheshire. Nghi phạm sẽ phải ra tòa xét xử về tội cướp giật vào cuối năm nay.

Onana gia nhập MU từ Inter Milan với giá 50 triệu bảng vào năm 2023 và ra sân gần 100 lần cho câu lạc bộ, giành chức vô địch FA Cup trong mùa đầu tiên. Tuy nhiên, anh bị chỉ trích vì phong độ thiếu ổn định.

