Siêu tuần dương hạm hạt nhân của Nga rời cảng

Tàu chiến, tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga trở lại mặt nước và tự vận hành sau hơn 10 năm sửa chữa và hiện đại hóa.

Theo War Zone, sau khi hai lò phản ứng hạt nhân 28.000 tấn của tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov được đưa vào hoạt động trở lại vào tháng 2/2025, con tàu này đã được các tàu kéo lai dắt rời khỏi nhà máy đóng tàu Sevmash, thuộc thành phố cảng Severodvinsk.

Điểm nổi bật trong phiên bản nâng cấp là kế hoạch trang bị 174 ống phóng thẳng đứng (VLS) - con số vượt xa mọi tàu chiến mặt nước và tàu ngầm hiện nay.

Để so sánh, Type 55 của Trung Quốc có 112 VLS, khu trục hạm Arleigh Burke Flight III của Mỹ có 96, tuần dương Ticonderoga có 122 và khu trục tàng hình Zumwalt có 80.

Trong số này, 78 ống phóng sẽ dành cho các tên lửa hành trình hiện đại như Kalibr (cận âm, đã dùng nhiều ở Ukraine), Oniks (siêu thanh) và Zircon (siêu thanh).

96 ống phóng còn lại dự kiến trang bị tên lửa phòng không S-300FM Fort - biến thể hải quân của S-300, và khả năng cao hệ thống phòng không S-400 cũng sẽ được tích hợp.

Tàu còn sở hữu 8 tổ hợp Pantsir-M đánh chặn tầm ngắn, nhưng hiện chỉ 6 hệ thống được lắp đặt.

Song song đó, Đô đốc Nakhimov cũng được trang bị hệ thống radar và cảm biến mới cùng một khẩu pháo chính hiện đại AK-192M 130mm thay thế cho pháo AK-130 cũ.

Tuy nhiên hiện tại chưa có thông tin chính thức con tàu sẽ thực sự quay trở lại Hạm đội Phương Bắc trong tình trạng “như mới”.

Tàu chiến, tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov thuộc lớp Kirov - lớp tàu chiến mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân cuối cùng còn hoạt động trên thế giới.

Con tàu được đặt lườn tại Leningrad năm 1983 và hạ thủy năm 1986. Hai năm sau, tàu chính thức gia nhập Hạm đội Phương Bắc và đến năm 1992 được đổi tên thành Đô đốc Nakhimov. Ở phiên bản hiện đại hóa hiện tại, tàu mang tên Dự án 1144.2M.

Từ năm 1997, con tàu nằm trong ụ khô tại xưởng đóng tàu Sevmash, Severodvinsk trên Biển Trắng và không còn hoạt động trên biển. Quá trình hiện đại hóa quy mô lớn chỉ thực sự bắt đầu từ năm 2014.

Tuy nhiên, do nhiều khó khăn và thay đổi trong kế hoạch, thời hạn hoàn thành đã liên tục bị trì hoãn, kéo dài suốt hơn một thập kỷ. Việc nâng cấp Đô đốc Nakhimov được coi là nỗ lực quan trọng khi lớp tàu chiến này là một trong những biểu tượng còn lại của thời kỳ Liên Xô.

Sự trở lại của Đô đốc Nakhimov cũng đồng nghĩa nhiều khả năng tàu Pyotr Velikiy sẽ bị cho ngừng hoạt động. Trước đây, cả hai đều được lên kế hoạch đại tu toàn diện, song hiện nay thông tin này khá mơ hồ và nhiều nguồn tin cho rằng Pyotr Velikiy sẽ bị loại biên.