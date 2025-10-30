Siêu thực phẩm giúp người ăn chay vượt qua mùa đông

Thời tiết giá lạnh, cơ thể cần nhiều năng lượng để giữ ấm, điều hòa thân nhiệt. Ngoài thịt đỏ và các chế phẩm từ động vật, các loại hạt là nguồn đạm dồi dào và an toàn cho cơ thể.

Người ăn chay có thể dùng các loại hạt giàu dinh dưỡng để thay thế thịt. Ảnh minh họa: P.N.

Triệu Tiến Hỉ là Trưởng khoa Thận của Bệnh viện Đông Trực Môn Đại học dược Đông y Bắc Kinh, chủ yếu điều trị viêm thận trong Tây y và thận hư trong Đông y. Ông thường giới thiệu cho bệnh nhân một phương thuốc cổ truyền tên là Ngũ Tử Diễn Tông Hoàn, ngày nay chúng ta đều có thể mua được loại thuốc này ở các hiệu thuốc bình thường.

Phương thuốc này đã vài trăm năm lịch sử, nó được phối chế từ 5 loại hạt giống của thực vật là: Câu kỷ tử, ngũ vị tử, phúc bồn tử... ban đầu chuyên được sử dụng để điều trị thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm ở nam giới, sau đó được mở rộng sang điều trị tiểu nhiều lần, đái dầm, tiểu đêm nhiều lần, chảy nước bọt, thậm chí còn được dùng cho phụ nữ bị ra nhiều dịch âm đạo.

Thực ra phương thuốc này có thể nâng cao hỏa lực từ gốc rễ nền tảng, bởi tiểu đêm nhiều lần, ra nhiều dịch âm đạo, chảy nước bọt, suy cho cùng đều do thận dương có vấn đề, do hỏa lực yếu mà ra.

Phương thuốc này được phối chế từ năm loại hạt giống của thực vật. Tại sao lại sử dụng hạt giống? Trong Nam Hoa Kinh, thiên Ngư Phụ, Trang Tử có viết: “Đồng loại tương tòng, cố thiên chi lý dã”, có nghĩa là người xưa coi những sự vật có âm tiết đọc khá giống nhau quy kết thành cùng một tính chất, ví dụ coi hạt giống và trẻ em có cùng tính chất.

Khi kết hôn, người Trung Quốc thường rải táo đỏ và hạt dẻ lên giường, với hy vọng vợ chồng mới cưới sớm sinh quý tử cũng bởi nguyên nhân giống như trên. Đông y được phát triển từ Triết học, bởi vậy Ngũ Tử Diễn Tông Hoàn cũng chứa đựng mùi vị của Triết học cổ đại Trung Quốc.

Hạt giống đúng là bộ phận có năng lượng cao nhất trong thực vật, vì hạt giống là năng lượng dự trữ cho một sinh mệnh sắp nảy mầm, nên ăn hạt giống thực sự có tác dụng tăng cường năng lượng, hỗ trợ thận dương, sử dụng loại thuốc này để điều trị các vấn đề phát sinh do hỏa lực yếu là một phương án hợp lý.

Vào tiết Lập Thu, người phương Bắc có tập tục "Thiếp thu phiêu", tức là ăn nhiều thịt để dự trữ năng lượng, bổ sung dương khí cho mùa đông sắp tới. Hiện giờ có rất nhiều người ăn chay, nên nếu không muốn ăn thịt thì có thể ăn nhiều loại quả kiên như hạt lạc, hạt phỉ, óc chó, mượn năng lượng của hạt giống để dự trữ dương khí cho mùa đông sắp tới.

Nếu cơ thể bạn rất gầy yếu lại cần phải động não nhiều, vậy thì bạn nên ăn thêm chút quả kiên, mượn dương khí của hạt giống để nâng cao hỏa lực, vì khi bộ não làm việc thì nó sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Có thể ăn một hai hạt óc chó hoặc hạt hồ đào, sáu bảy hạt hạnh nhân hoặc một nắm hạt phỉ. Nghiên cứu cho thấy óc chó đang là loại quả kiên được công nhận có hiệu quả cải thiện chức năng não, và ngăn ngừa bệnh Alzheimer tốt nhất thời điểm hiện tại.

Cần chú ý rằng hạt hồ đào có tính nóng, người dễ bốc hỏa cần thận trọng khi sử dụng loại quả kiên này. Hồ đào là đặc sản của Giang Nam, nơi đó nhiều sông hồ, có thể hóa giải tính nóng của hồ đào. Nếu bạn ở phương Bắc, nhất là vào mùa xuân thu khô hanh, nên ăn mỗi ngày một ít, nhưng cần kiên trì, có thể ăn chung với bột yến mạch và sữa, nhằm cải thiện tình trạng hỏa lực yếu ớt.