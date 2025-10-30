Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Để đời không bốc hỏa

Với nhiều kiến thức về các huyệt đạo đặc biệt hiệu quả trong việc trừ hỏa từ các cơ quan nội tạng, các chương trình thực hành chữa bệnh và duy trì sức khỏe từ những bậc thầy về y học cổ truyền, các bữa ăn dễ thực hiện để loại bỏ hỏa, cuốn sách này sẽ giúp bạn điều hòa thể chất và tinh thần, tăng cường sinh lực và thể lực, để đời không bốc hỏa và tràn đầy năng lượng.

Xuất bản

Siêu thực phẩm giúp người ăn chay vượt qua mùa đông

  • Thứ năm, 30/10/2025 11:02 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Thời tiết giá lạnh, cơ thể cần nhiều năng lượng để giữ ấm, điều hòa thân nhiệt. Ngoài thịt đỏ và các chế phẩm từ động vật, các loại hạt là nguồn đạm dồi dào và an toàn cho cơ thể.

Thuc pham thay the anh 1

Người ăn chay có thể dùng các loại hạt giàu dinh dưỡng để thay thế thịt. Ảnh minh họa: P.N.

Triệu Tiến Hỉ là Trưởng khoa Thận của Bệnh viện Đông Trực Môn Đại học dược Đông y Bắc Kinh, chủ yếu điều trị viêm thận trong Tây y và thận hư trong Đông y. Ông thường giới thiệu cho bệnh nhân một phương thuốc cổ truyền tên là Ngũ Tử Diễn Tông Hoàn, ngày nay chúng ta đều có thể mua được loại thuốc này ở các hiệu thuốc bình thường.

Phương thuốc này đã vài trăm năm lịch sử, nó được phối chế từ 5 loại hạt giống của thực vật là: Câu kỷ tử, ngũ vị tử, phúc bồn tử... ban đầu chuyên được sử dụng để điều trị thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm ở nam giới, sau đó được mở rộng sang điều trị tiểu nhiều lần, đái dầm, tiểu đêm nhiều lần, chảy nước bọt, thậm chí còn được dùng cho phụ nữ bị ra nhiều dịch âm đạo.

Thực ra phương thuốc này có thể nâng cao hỏa lực từ gốc rễ nền tảng, bởi tiểu đêm nhiều lần, ra nhiều dịch âm đạo, chảy nước bọt, suy cho cùng đều do thận dương có vấn đề, do hỏa lực yếu mà ra.

Phương thuốc này được phối chế từ năm loại hạt giống của thực vật. Tại sao lại sử dụng hạt giống? Trong Nam Hoa Kinh, thiên Ngư Phụ, Trang Tử có viết: “Đồng loại tương tòng, cố thiên chi lý dã”, có nghĩa là người xưa coi những sự vật có âm tiết đọc khá giống nhau quy kết thành cùng một tính chất, ví dụ coi hạt giống và trẻ em có cùng tính chất.

Khi kết hôn, người Trung Quốc thường rải táo đỏ và hạt dẻ lên giường, với hy vọng vợ chồng mới cưới sớm sinh quý tử cũng bởi nguyên nhân giống như trên. Đông y được phát triển từ Triết học, bởi vậy Ngũ Tử Diễn Tông Hoàn cũng chứa đựng mùi vị của Triết học cổ đại Trung Quốc.

Hạt giống đúng là bộ phận có năng lượng cao nhất trong thực vật, vì hạt giống là năng lượng dự trữ cho một sinh mệnh sắp nảy mầm, nên ăn hạt giống thực sự có tác dụng tăng cường năng lượng, hỗ trợ thận dương, sử dụng loại thuốc này để điều trị các vấn đề phát sinh do hỏa lực yếu là một phương án hợp lý.

Vào tiết Lập Thu, người phương Bắc có tập tục "Thiếp thu phiêu", tức là ăn nhiều thịt để dự trữ năng lượng, bổ sung dương khí cho mùa đông sắp tới. Hiện giờ có rất nhiều người ăn chay, nên nếu không muốn ăn thịt thì có thể ăn nhiều loại quả kiên như hạt lạc, hạt phỉ, óc chó, mượn năng lượng của hạt giống để dự trữ dương khí cho mùa đông sắp tới.

Nếu cơ thể bạn rất gầy yếu lại cần phải động não nhiều, vậy thì bạn nên ăn thêm chút quả kiên, mượn dương khí của hạt giống để nâng cao hỏa lực, vì khi bộ não làm việc thì nó sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Có thể ăn một hai hạt óc chó hoặc hạt hồ đào, sáu bảy hạt hạnh nhân hoặc một nắm hạt phỉ. Nghiên cứu cho thấy óc chó đang là loại quả kiên được công nhận có hiệu quả cải thiện chức năng não, và ngăn ngừa bệnh Alzheimer tốt nhất thời điểm hiện tại.

Cần chú ý rằng hạt hồ đào có tính nóng, người dễ bốc hỏa cần thận trọng khi sử dụng loại quả kiên này. Hồ đào là đặc sản của Giang Nam, nơi đó nhiều sông hồ, có thể hóa giải tính nóng của hồ đào. Nếu bạn ở phương Bắc, nhất là vào mùa xuân thu khô hanh, nên ăn mỗi ngày một ít, nhưng cần kiên trì, có thể ăn chung với bột yến mạch và sữa, nhằm cải thiện tình trạng hỏa lực yếu ớt.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Thực phẩm thay thế Thận hư Phương thuốc Người ăn chay Chảy nước miếng

    Đọc tiếp

    Thay gi khi tieu dem nhieu? hinh anh

    Thấy gì khi tiểu đêm nhiều?

    20:11 26/10/2025 20:11 26/10/2025

    0

    Theo Đông y, việc đi tiểu đêm nhiều, chứng tỏ cơ thể đang lão hóa nhanh và già trước tuổi. Khi thận khí hư nhược, cơ thể bị nóng trong, tình trạng tiểu đêm sẽ tăng.

    Hai yeu to quan trong tao nen mot tac gia lon hinh anh

    Hai yếu tố quan trọng tạo nên một tác giả lớn

    3 giờ trước 08:30 30/10/2025

    0

    Tài năng thiên bẩm sẽ đặt nền móng cho một tác giả lớn trong tương lai. Nỗ lực để trau dồi khả năng sáng tác là điều quan trọng không kém, giúp người viết hoàn thiện hơn.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý