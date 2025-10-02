Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu phẩm 'ngả bàn đèn' của Ronaldo được tái hiện ở Champions League

  • Thứ năm, 2/10/2025 05:45 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Rạng sáng 2/10, Federico Gatti lập siêu phẩm trong trận hòa 2-2 của Juventus trước Villarreal ở vòng phân hạng giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

Pha làm bàn của Gatti.

Phút 49 trận đấu trên sân Ceramica, Juventus đang bị dẫn 1-0 và có cơ hội tổ chức tấn công bên cánh phải. Sau quả tạt, Lloyd Kelly đánh đầu làm tường để Federico Gatti tung người móc bóng, khiến thủ môn đội chủ nhà bó tay.

Pha làm bàn đẹp mắt của hậu vệ sinh năm 1998 nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội. "Hãy trao giải Puskas cho Gatti", một CĐV bình luận. "Bàn thắng nhắc tôi nhớ về siêu phẩm của Ronaldo vào lưới Juventus", người thứ 2 cho biết. "Thật khó tin khi một hậu vệ lại làm được điều này", fan thứ 3 lên tiếng.

Sau trận đấu điên rồ kết thúc với tỷ số 4-4 trước Dortmund, Juventus phải nếm trải cảm giác đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối trước đối thủ La Liga.

Villarreal vượt lên nhờ pha lập công của Georges Mikautadze trong hiệp một. Tuy nhiên, "Lão phu nhân" đã dẫn ngược "Tàu ngầm vàng" 2-1 bằng 2 bàn thắng chỉ trong ít phút, từ 49 đến 56. Sau siêu phẩm của Gatti, Francisco Conceicao khiến CĐV chủ nhà câm lặng với pha đột phá, dứt điểm lạnh lùng, xuất phát từ sai lầm của hàng tiền vệ đội bóng áo vàng.

Lẽ ra Juventus đã có thể ấn định chiến thắng nếu cú ​​sút của Jonathan David chạm xà ngang. Villarreal thoát thua và giành lại 1 điểm ở phút 90, Veiga bật cao nhất trong vùng cấm để ghi bàn sau quả phạt góc của Ilias Akhomach. Khoảnh khắc tỏa sáng của Viega khiến Juventus nối dài mạch phong độ tệ hại trên sân khách ở Champions League với vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 11 trận (5 thua, 5 hòa).

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

