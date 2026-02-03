Siêu phẩm 'Meditations' của Đức Đạt Lai Lạt Ma thắng lớn

Cuốn sách nói “Meditations” của Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa được trao giải Grammy, tôn vinh những suy ngẫm sâu sắc về hòa bình, hòa hợp và tương lai chung của nhân loại.

Đức Đạt Lai Lạt Ma - Ảnh: Reuters

Ngày 1/2, Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, vừa giành giải Grammy ở hạng mục Sách nói, thuyết minh và kể chuyện xuất sắc.

Trong cuốn sách nói mang tên “Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama” (Thiền quán: Những suy ngẫm của Đức Đạt Lai Lạt Ma), ngài trình bày bằng tiếng Anh 10 chủ đề, trong đó có hòa hợp và hòa bình, kèm theo phần nhạc nền.

Trong tuyên bố sau khi nhận giải, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh niềm tin rằng “hòa bình, lòng trắc ẩn, sự quan tâm tới môi trường và nhận thức về sự thống nhất của nhân loại là những giá trị thiết yếu đối với mọi người”. Ngài bày tỏ biết ơn khi sự ghi nhận của Grammy có thể góp phần lan tỏa thông điệp này, theo NHK.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 rời Tây Tạng sang Ấn Độ năm 1959. Phát biểu tại lễ mừng thọ 90 tuổi vào năm ngoái, ngài cho biết người kế nhiệm sẽ được lựa chọn theo truyền thống Tây Tạng, không chịu bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Trung Quốc đã phản ứng gay gắt trước thông tin Đức Đạt Lai Lạt Ma đoạt giải Grammy. Phát biểu với báo chí hôm thứ 2/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc các giải thưởng nghệ thuật bị sử dụng như công cụ cho những toan tính chính trị chống Trung Quốc.

Các giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ được công bố tại lễ trao giải diễn ra ở Los Angeles hôm 1/2 (giờ địa phương).