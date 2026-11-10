Siêu máy tính đánh giá về viễn cảnh sốc MU xuống hạng

Mô hình dự phóng từ siêu máy tính Opta cho thấy xác suất MU kết thúc mùa giải ở nhóm xuống hạng có đến 20,9% trong 10.000 kịch bản mô phỏng phần còn lại của Premier League.

Trận hòa 4-4 kịch tính trước Aston Villa không thể che giấu một thực tại nghiệt ngã rằng MU đang nằm trong nhóm xuống hạng của Premier League sau 10 vòng đấu.

Dưới góc độ phân tích dữ liệu và đối chiếu các cột mốc lịch sử, nguy cơ rớt hạng của đội chủ sân Old Trafford không còn là một giả thuyết viển vông, mà đã trở thành một rủi ro có thể định lượng được bằng các mô hình thống kê.

Nguy cơ rớt hạng dưới lăng kính của dữ liệu

Việc một đội bóng lớn rơi xuống nhóm rớt hạng vào tháng 8 không phải là điều hiếm gặp. Manchester United cũng từng nếm trải cảm giác này vào tháng 8/2025 và tháng 8/2022.

Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng trong tháng 8 thường chỉ phản ánh một hoặc hai cú sẩy chân ngẫu nhiên ở vạch xuất phát, hoàn toàn chưa đủ độ trễ để trở thành thước đo cho sức mạnh thực sự.

Sau trận hòa Aston Villa 4-4, đội bóng của Michael Carrick đứng thứ 18 với 8 điểm. Ảnh: Opta.

Lịch sử từng ghi nhận Manchester United đứng áp chót bảng xếp hạng vào tháng 8/2007, nhưng sau đó vẫn băng băng tiến đến ngôi vô địch.

Tuy nhiên, việc mắc kẹt ở nhóm 3 đội bét bảng khi tháng 11 đã gõ cửa lại mang một ý nghĩa thống kê hoàn toàn khác.

Việc Nottingham Forest đánh bại Manchester City 3-1 đã chính thức đẩy Quỷ đỏ xuống khu vực nguy hiểm. Theo Opta, lần đầu tiên kể từ mùa 1986/87, MU rơi vào nhóm xuống hạng ở giai đoạn muộn như hiện tại.

Vào giai đoạn khủng hoảng năm 1986, Manchester United đã trải qua 28 ngày liên tiếp trong nhóm xuống hạng. Sau loạt trận FIFA Days tháng 11, nửa Đỏ thành Manchester chắc chắn sẽ có chuỗi ngày dài nhất ngụp lặn ở khu vực này (15 ngày) kể từ cột mốc đen tối đó.

Đáng chú ý, thử thách tiếp theo với đội bóng của Michael Carrick sẽ là chuyến làm khách bão táp đến sân Anfield của Liverpool.

Do hai đội xếp dưới là Sunderland và Crystal Palace đều thi đấu trước đó, hoàn toàn có khả năng Manchester United sẽ bước vào trận derby nước Anh với tư cách là đội chót bảng.

Theo Opta, lần đầu tiên kể từ mùa 1986/87, MU rơi vào nhóm xuống hạng ở giai đoạn muộn như hiện tại. Ảnh: Opta.

Tệ hơn nữa, các kết quả từ những trận đấu khác sẽ không thể tự động kéo đội bóng này ra khỏi nhóm xuống hạng, và thậm chí một chiến thắng tại vùng Merseyside cũng chưa chắc đủ để họ thoát hiểm.

Nếu MU vẫn không thể thoát khỏi nhóm rớt hạng sau vòng đấu thứ 11, họ sẽ chính thức chạm đáy một kỷ lục buồn.

Kể từ lần gần nhất câu lạc bộ phải xuống chơi ở giải hạng dưới vào năm 1974, thời điểm muộn nhất trong một mùa giải mà Quỷ đỏ còn nằm ở nhóm rớt hạng là ngày 21/11/1986. Cụm từ "chạm đáy nỗi đau", vốn được sử dụng rất nhiều trong 13 năm hậu kỷ nguyên Sir Alex, sẽ trở nên chân thực và chính xác hơn bao giờ hết.

Dấu hiệu đáng báo động

Sau trận hòa Aston Villa 4-4, đội bóng của Michael Carrick đứng thứ 18 với 8 điểm. MU chỉ thắng một trận, thủng lưới 19 bàn và trải qua 8 vòng liên tiếp không biết đến chiến thắng.

Lịch sử Premier League ghi nhận đã có 41 đội bóng sở hữu chính xác 8 điểm ở giai đoạn này của mùa giải. Trong số đó, 17 đội, tức tỷ lệ 41,5% đã phải nhận vé xuống hạng.

Nếu thu hẹp phạm vi vào 10 trường hợp gần nhất đạt mốc 8 điểm sau 10 vòng, có tới 4 đội bóng đã không thể trụ hạng thành công, bao gồm Southampton (mùa 2022/23), Swansea (mùa 2017/18), Norwich (mùa 2013/14) và Wolves (mùa 2011/12).

Khi phân tích sâu hơn vào hiệu suất trên sân, Manchester United đang cân bằng kỷ lục khởi đầu tệ hại nhất kể từ mùa giải 1930/31 về số trận thắng ít nhất với chỉ vỏn vẹn một trận.

Mùa giải 1930/31 cũng chính là lần gần nhất Quỷ đỏ bắt đầu một mùa giải ở hạng đấu cao nhất nước Anh với số trận không thể giữ sạch lưới nhiều hơn con số 12 trận hiện tại.

Đáng chú ý, mô hình dự phóng từ siêu máy tính của Opta cung cấp những con số cụ thể nhất về sự suy thoái này.

Trong 10.000 kịch bản mô phỏng phần còn lại của mùa giải, Manchester United phải nhận vé xuống hạng trong 2.090 kịch bản, tương đương xác suất 20,9%.

Siêu máy tính dự đoán MU có đến hơn 20% cơ hội phải xuống hạng vào cuối mùa giải. Ảnh: Opta.

Mặc dù trên lý thuyết vẫn còn 7 đội bóng khác có nguy cơ xuống hạng cao hơn, sự đối lập giữa hiện tại và giai đoạn trước mùa giải là một cú sốc thực sự.

Hồi đầu mùa, siêu máy tính chỉ đánh giá MU có vỏn vẹn 3,6% khả năng rớt hạng, đồng thời dự báo có tới 41,7% cơ hội cán đích trong nhóm giành vé dự Champions League.

Tuy nhiên, với bộ dữ liệu cập nhật mới nhất, khả năng lọt vào top 5 của đội bóng do Michael Carrick dẫn dắt đã tụt dốc thảm hại xuống chỉ còn 2,8%.

Bất kỳ hy vọng thực tế nào về việc Manchester United có thể duy trì đà hưng phấn từ việc cán đích thứ ba ở mùa giải năm ngoái dường như đã cạn kiệt.

Bình luận trên Sky Sports, cựu đội trưởng Roy Keane cho rằng người hâm mộ MU rất công bằng khi đánh giá cầu thủ.

Ông nhấn mạnh tinh thần chiến đấu mà đội bóng thể hiện trong trận gặp Villa chỉ nên được xem là yêu cầu tối thiểu. Với một CLB như MU, việc phải ăn mừng một trận hòa trên sân nhà trong cuộc chiến trụ hạng cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng.