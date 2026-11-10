'Kim bài' của CEO Nvidia

Jensen Huang, CEO Nvidia đang chịu sự giám sát chưa từng có sau khi thừa nhận ngoại tình. Tuy nhiên, quyền lực của ông Huang đang là quá lớn để bị thay thế.

Ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo thành lập một ủy ban gồm các thành viên độc lập để giám sát cuộc điều tra về thông tin Jensen Huang có thể trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Quá trình này sẽ có sự hỗ trợ của các luật sư bên ngoài.

"Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi khiến bà ấy và các con bị tổn thương. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm". Đây là lời thừa nhận của Jensen Huang, CEO Nvidia, trong thông điệp gửi nhân viên giữa lúc công ty tiến hành điều tra những thông tin liên quan đến đời tư của ông.

Ông Huang bày tỏ ủng hộ cuộc điều tra và cam kết hợp tác đầy đủ. Trong khi đó, hội đồng quản trị cho biết chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, đồng thời khẳng định vẫn đặt niềm tin vào Huang và đội ngũ lãnh đạo công ty.

Cái bóng quá lớn của Jensen Huang

Trong suốt 4 năm qua, Jensen Huang đã vươn lên trở thành "nhạc trưởng" của kỷ nguyên bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và là vị tỷ phú điều hành không thể thiếu của nền kinh tế công nghệ toàn cầu.

Tuy nhiên, quyền lực và tầm ảnh hưởng sâu rộng đó đang trở thành con dao hai lưỡi, đẩy hội đồng quản trị Nvidia vào thế tiến thoái lưỡng nan chưa từng có.

Nvidia hiện kiểm soát khoảng 90% thị phần chip máy tính chuyên dụng cho các dự án AI quy mô lớn. Sự thống trị này đã đưa Nvidia trở thành công ty đại chúng đầu tiên trong lịch sử chạm mốc định giá 5.000 tỷ USD .

Thành công đó in đậm dấu ấn cá nhân của Jensen Huang, người đã đặt cược hàng tỷ USD vào phát triển phần mềm và phần cứng AI từ hơn một thập kỷ trước, khi thế giới vẫn chỉ biết đến Nvidia qua các dòng card đồ họa chơi game.

Sự phụ thuộc của ngành công nghệ vào tầm nhìn của Huang là không thể phủ nhận. Theo dữ liệu từ S&P Global Visible Alpha, bộ tứ công nghệ Amazon, Google, Meta và Microsoft dự kiến chi tổng cộng 1.842 tỷ USD cho chi phí đầu tư vốn trong năm 2026 và năm 2027.

Thành công của Nvidia gắn liền với tầm nhìn từ hơn 10 năm trước của CEO Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Nhu cầu khổng lồ này từng khiến Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle và Elon Musk phải "van nài" Huang bán thêm chip cho họ trong một bữa tối tại Palo Alto.

Tuy nhiên, tài năng xuất chúng của Huang lại tạo ra một rủi ro quản trị mang tính cấu trúc. Khác với Apple, nơi Steve Jobs đã chuẩn bị mọi thứ cho Tim Cook kế nhiệm liền mạch, Nvidia không có một phương án dự phòng rõ ràng nào.

Theo New York Times, Huang, người đồng thời là cổ đông cá nhân lớn nhất với 3,56% cổ phần, đang điều hành công ty thông qua một cấu trúc tổ chức phẳng. Ông bác bỏ các sơ đồ tổ chức truyền thống và trực tiếp quản lý hơn 60 nhân sự cấp cao.

Mỗi ngày, ông Huang đọc hàng nghìn email từ các nhân viên ở mọi cấp bậc và điều hành trực tiếp thông qua các cuộc họp dự án cụ thể.

Cấu trúc tập trung quyền lực này khiến nhà sáng lập trở thành trung tâm của mọi hoạt động thường nhật. Nếu hội đồng quản trị quyết định sa thải Jensen Huang, Nvidia sẽ đối mặt với một khoảng trống quyền lực khổng lồ mà không một ứng viên nội bộ nào đủ sức lấp đầy.

Liên minh chính trị và khả năng tác động chính sách

Quyền lực của Jensen Huang không chỉ dừng lại ở Thung lũng Silicon mà còn vươn sâu vào giới tinh hoa chính trị tại Washington.

Vị thế của Nvidia đã giúp ông xây dựng một liên minh chiến lược với Tổng thống Trump. Bằng câu chuyện cá nhân về một người nhập cư đồng sáng lập nên đế chế giá trị nhất thế giới, Huang đã giành được sự ưu ái đặc biệt từ người đứng đầu Nhà Trắng, thể hiện qua những cuộc điện thoại thường xuyên và các chuyến viếng thăm Mar-a-Lago.

New York Times cho rằng chính đòn bẩy chính trị này là thứ đã giúp định hình các chính sách công nghệ cốt lõi của nước Mỹ. Năm 2025, ông Huang đã vận động thành công chính quyền Mỹ đảo ngược các lệnh hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Đến năm 2026, New York Times dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ nhà sáng lập Nvidia tiếp tục can thiệp để ngăn chặn một kế hoạch thiết lập quy trình quản lý rủi ro đối với các hệ thống AI.

Thay vào đó, ông Huang thúc đẩy một mô hình "tự quản lý", trong đó các công ty AI hàng đầu chỉ cần đưa ra các cam kết an toàn tự nguyện. Sự can thiệp này cho thấy sức mạnh quyền lực của vị tỷ phú 63 tuổi đã vượt quá tầm kiểm soát của một CEO thông thường, vươn lên thành một nhà thiết kế chính sách vĩ mô.

Thách thức lớn nhất đối với việc kỷ luật Jensen Huang nằm ở chính cấu trúc của hội đồng quản trị Nvidia. Theo đánh giá của các cựu nhân viên, Huang coi hội đồng quản trị chủ yếu là một yêu cầu về mặt thủ tục quản trị hơn là một cơ quan giám sát chiến lược.

Cụ thể, trong số 10 thành viên hội đồng, có tới 2 người gắn bó với các quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn vào Nvidia từ năm 1993, và 2 người khác từng là đối tác từ thập niên 1990.

Nvidia chưa có kế hoạch kế nhiệm CEO và cũng không có ứng viên nào đủ sức thay thế Jensen Huang lúc này. Ảnh: Reuters.

Các thành viên còn lại bao gồm những nhân vật đến từ các lĩnh vực không liên quan như cựu chủ tịch chuỗi thức ăn nhanh Taco Bell hay cựu giám đốc marketing của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia (NFL).

Sự thiếu vắng tính đối trọng độc lập này làm dấy lên nghi ngờ về tính khách quan và sự quyết liệt của cuộc điều tra hiện tại.

Đặc biệt hơn, trong những năm gần đây, Huang bắt đầu trao thêm quyền lực cho các thành viên trong gia đình. Con trai ông, Spencer, hiện là Giám đốc quản lý sản phẩm, giữ vai trò chủ chốt trong mảng robot.

Con gái Madison đảm nhận vị trí Giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm và truyền thông, trong khi con rể Nico Caprez làm việc ở mảng phát triển kinh doanh.

New York Times tiết lộ động thái này đã gây ra sự thất vọng trong nội bộ và tạo ra các động lực quyền lực bất thường.

Việc các người con có quyền tiếp cận trực tiếp với CEO, người đưa ra tiếng nói cuối cùng cho mọi quyết định, khiến nhiều khách hàng và đối tác bắt đầu tìm cách thiết lập quan hệ trực tiếp với họ.

Xa hơn, nó tạo ra ấn tượng rằng Huang đang âm thầm xây dựng một "triều đại" kế vị, bất chấp quy mô khổng lồ của một công ty đại chúng như Nvidia.

Hội đồng quản trị Nvidia đang bị kẹt giữa hai gọng kìm. Một bên là sự toàn vẹn của các nguyên tắc kỷ luật doanh nghiệp và an ninh quốc gia, và bên kia là sự sinh tồn của một đế chế công nghệ phụ thuộc hoàn toàn vào tầm nhìn và bộ óc của "nhạc trưởng" sáng lập.

Bất kể kết quả điều tra kéo dài bao lâu, việc Nvidia không có một cấu trúc quyền lực phân tán và kế hoạch kế nhiệm rõ ràng đã phơi bày điểm yếu chí tử ẩn sau lớp vỏ bọc nhà sản xuất chip có giá trị lớn nhất thế giới.