Trận thắng của BLG trước T1 gây bão mạng Trung Quốc

Chiến thắng 3-1 của BLG trước T1 tại bán kết CKTG 2026 không chỉ đưa đội tuyển Trung Quốc vào chung kết mà còn chấm dứt chuỗi 13 trận thua liên tiếp của LPL trước đối thủ Hàn Quốc.

Đây là lần đầu một đội LPL đánh bại T1 trong trận BO5 tại CKTG. Ảnh: LoLEsports.

Sau khi BLG đánh bại T1 với tỷ số 3-1 sáng 9/11, chủ đề liên quan đến trận đấu nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc. Từ khóa "BLG đánh bại T1" vươn lên vị trí dẫn đầu bảng tìm kiếm nóng Weibo, đạt tới 1,8 triệu lượt tương tác. Những chủ đề khác như "BLG tiến vào chung kết S16", "LPL chấm dứt chuỗi bất bại của T1" và "Faker dừng bước tại S16" cũng thu hút sự chú ý.

Sức nóng của sự kiện phần nào phản ánh ý nghĩa đặc biệt của chiến thắng này đối với cộng đồng LMHT Trung Quốc. Trước trận bán kết, các đại diện LPL đã trải qua 13 lần thất bại trước T1 trong những trận BO5 tại CKTG. BLG không chỉ giành quyền đi tiếp mà còn trở thành đội tuyển LPL đầu tiên đánh bại T1 ở thể thức này tại giải đấu.

Trong 10 chủ đề top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo, có đến 5 là nói đến chiến thắng của BLG.

Trên mạng hội Weibo, người hâm mộ eSports đăng tải thông điệp ăn mừng, cho rằng chiến thắng của BLG đã khép lại giai đoạn mà LPL luôn bị Faker và T1 áp đảo tại những trận đấu loại trực tiếp ở CKTG. Nội dung này nhận được hàng trăm bình luận, trong đó nhiều người hâm mộ chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm sau thời gian dài chờ đợi.

"Những năm tháng kinh hoàng bị Faker thống trị cuối cùng cũng đã kết thúc", blogger Vương Vĩ Trần viết.

Một người dùng Weibo khác thậm chí cho biết bản thân không kìm được nước mắt khi chứng kiến kết quả. Người này gọi Faker là "cơn ác mộng vĩnh viễn" của LPL trong suốt 13 năm, nhưng đồng thời khẳng định vẫn dành sự tôn trọng cho tuyển thủ người Hàn Quốc.

"Tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu. Những người chơi LMHT hơn 10 năm cuối cùng cũng được chứng kiến chúng ta vượt qua ngọn núi mang tên T1", tài khoản viết.

Bên cạnh niềm vui chung, các tuyển thủ BLG cũng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi. Xun và ON nhận được nhiều lời khen nhờ những tình huống phối hợp quan trọng, trong khi Bin được ca ngợi bởi khả năng tạo đột biến ở đường trên. Trên Weibo, hàng loạt từ khóa "Bin là đường trên số một thế giới" cũng xuất hiện.

Đặc biệt, pha xử lý của ON bằng chiêu cuối Seraphine, khống chế nhiều thành viên T1 trong giao tranh, được cộng đồng nhắc đến như một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu. Trong khi đó, Xun được ghi nhận là tuyển thủ xuất sắc nhất ở ván đấu thứ nhất và thứ 3, còn Bin nhận danh hiệu MVP ở ván cuối.

Người hâm mộ Trung Quốc vẫn dành sự tôn trọng dành cho Faker và T1. Ảnh: LoLEsports.

Một nhân vật khác bất ngờ trở thành tâm điểm của những lời trêu đùa là Doran, tuyển thủ đường trên của T1. Cụm từ "Doran, người anh em tốt của LPL" xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng Weibo. Đây là cách nói mang tính mỉa mai của một bộ phận người hâm mộ Trung Quốc, xuất phát từ màn trình diễn của Doran trong trận đấu.

Dù ăn mừng chiến thắng, người hâm mộ Trung Quốc vẫn dành sự chú ý và tôn trọng cho Faker. Sau khi T1 bị loại, thông điệp "Faker, hẹn gặp lại vào năm sau" thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Sau khi vượt qua T1, sự chú ý của cộng đồng nhanh chóng chuyển sang trận chung kết. Một số người hâm mộ cho rằng nếu BLG có thể tiếp tục đánh bại Gen.G để lên ngôi vô địch, đây sẽ là một trong những hành trình đáng nhớ nhất lịch sử đội tuyển.