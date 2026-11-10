Tin mừng cho người chờ iPhone giá rẻ

Tin đồn cho biết iPhone 18e có thể tăng kích thước màn hình lên 6,3 inch, tương đương iPhone 18 và iPhone 18 Pro.

Mặt lưng của iPhone 17e. Ảnh: Tuấn Anh.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản từ chuyên gia rò rỉ (leaker) Fixed Focus Digital chia sẻ hình ảnh được cho là sơ đồ linh kiện của iPhone 18 và iPhone 18e. Đáng chú ý khi iPhone 18e nhiều khả năng có màn hình tương đương iPhone 18, tăng từ 6,1 lên 6,3 inch.

Dựa trên hình ảnh, các thiết bị mang tên mã lần lượt Taycan (iPhone 18) và Nevera (iPhone 18e). Fixed Focus Digital cho biết ảnh sơ đồ đã xuất hiện trên Internet từ trước, phần lớn thông số trùng khớp với nguồn tin của leaker này.

Chú thích trên ảnh cho thấy 2 thiết bị đều sở hữu dung lượng pin 4.430 mAh, tăng khoảng 21% so với iPhone 17 (3.692 mAh) và 11% so với iPhone 17e (4.005 mAh). Với dung lượng bằng nhau, nhiều khả năng iPhone 18 và iPhone 18e sẽ dùng chung pin.

Theo tin đồn, dung lượng pin của iPhone 18 tăng mạnh chủ yếu nhờ thay đổi ở loa ngoài và bộ rung xúc giác. Sơ đồ cũng thể hiện iPhone 18 tiêu chuẩn trang bị 2 camera sau, gồm một camera góc siêu rộng, trong khi iPhone 18e vẫn giữ một ống kính như bản tiền nhiệm.

Nếu tin đồn chính xác, việc tăng kích thước màn hình lên 6,3 inch có thể xem là thay đổi lớn trên iPhone 18e. Trước đó, Digital Chat Station từng khẳng định thiết bị vẫn dùng màn hình OLED 6,1 inch tần số quét 60 Hz, một camera sau 48 MP với camera trước được nâng cấp.

Chuyên gia tin đồn cũng dự đoán iPhone 18 tiêu chuẩn giữ nguyên kích thước 6,3 inch với tần số quét 120 Hz, dung lượng pin lớn hơn. Fixed Focus Digital hồi đầu tháng 11 "chỉ có thể xác nhận" vào lúc đó rằng chip xử lý sẽ là cải tiến lớn nhất trên iPhone 18e, đồng thời tiết lộ 2 model sẽ có chung một số quy trình sản xuất.

Theo Digital Chat Station, iPhone 18e sẽ trang bị chip xử lý A20 trên tiến trình 2 nm, nâng cấp từ chip A19 (3 nm) trên iPhone 17e.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng cho biết các mẫu iPhone tiêu chuẩn, ra mắt đầu năm 2027, sẽ trang bị 9 GB RAM, tăng nhẹ so với mức 8 GB hiện nay. Cả 2 model được đồn đoán sở hữu modem C2 do Apple phát triển, thay thế Snapdragon X80 trên iPhone 17 và C1X của iPhone 17e.

Ảnh sơ đồ được cho của iPhone 18 và iPhone 18e. Ảnh: Weibo.

Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 và iPhone 18e vào đầu năm 2027 bên cạnh iPhone Air thế hệ 2. Khi lên kệ lần đầu, iPhone 17e có giá khởi điểm 600 USD kèm bộ nhớ trong 256 GB, giá ở Việt Nam là 18 triệu. Chưa rõ iPhone 18e có tăng giá như những dòng iPhone khác hay không.

Với iPhone 18 tiêu chuẩn, Digital Chat Station dự đoán Apple sẽ tăng giá thiết bị. Trước đó vào tháng 9, Apple đã điều chỉnh giá khởi điểm iPhone 17 từ 800 USD lên 900 USD . Dù vậy theo MacRumors, bài đăng không nói rõ mức tăng này dựa trên giá khởi điểm ban đầu hay giá hiện tại của iPhone 17.

Vào giữa tháng 10, Fixed Focus Digital cho biết Apple đang chuẩn bị dây chuyền sản xuất iPhone 18 với quy mô lớn. Quá trình sản xuất dự kiến khởi động vào cuối tháng 11, lượng hàng nhập kho được dự đoán "khá lớn".

Theo MacRumors, thành công của iPhone 17 có thể là lý do khiến Apple tự tin. Ngay sau đợt đặt trước iPhone 17 năm ngoái, The Information đưa tin Apple đã yêu cầu 2 nhà cung cấp tăng sản lượng hàng ngày lên ít nhất 30%.

Tiếp đó, Counterpoint Research công bố iPhone 17 là smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý I và quý II năm nay. Model này chiếm 6% tổng doanh số điện thoại thông minh mỗi quý, vượt qua iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.