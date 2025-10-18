Siêu mẫu nội y Hà Tuệ sinh con

Hà Tuệ vừa xác nhận thông tin có con. Nữ siêu mẫu có nhiều năm hẹn hò diễn viên Trần Vỹ Đình.

Ngày 18/10, tờ Up Media đưa tin nam diễn viên Trần Vỹ Đình và bạn gái là siêu mẫu Hà Tuệ xác nhận có con đầu lòng. Nam diễn viên đăng hình ôm bạn gái, kèm theo ảnh siêu âm thai nhi và viết: “Bố, mẹ và icon mặt trẻ em”.

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng tin hẹn hò từ 2021. Thời điểm đó, Trần Vỹ Đình lộ ảnh vào nhà riêng với Hà Tuệ. Tới 2023, hai người vướng tin chia tay nhưng Trần Vỹ Đình từ chối chia sẻ về chuyện đời tư. Tháng 12 cùng năm, cặp sao được phát hiện trở về nhà cùng nhau, xóa tan tin đồn rạn nứt. Cả hai cùng nhau đến Nhật Bản du lịch vào năm 2024, cho thấy mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp.

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ đón con đầu lòng. Ảnh: Sohu.

Hà Tuệ sinh năm 1989, bước chân vào lĩnh vực người mẫu năm 17 tuổi. Cô là người mẫu Đông Á đầu tiên mở màn cho show diễn của Ralph Lauren và là người mẫu Trung Quốc thứ hai sải bước trong show diễn nội y đình đám Victoria's Secret Fashion Show. Từ 2013, Hà Tuệ đã xếp hạng 13 trong Danh sách 50 người mẫu nữ hàng đầu của Models.com. Năm 2015, cô tham gia bộ phim You Are My Sunshine.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, gia nhập ngành giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc Sun Boy'z. Sau đó, anh phát triển công việc ca hát đồng thời lấn sân phim ảnh và tham gia nhiều dự án nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Hoạt sắc sinh hương, Lão cửu môn, Hộc Châu phu nhân…