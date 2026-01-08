'Siêu lừa' kêu gọi đầu tư mua vé máy bay, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Với "tuyệt chiêu" kêu gọi mọi người góp vốn dưới hình thức đầu tư mua vé máy bay, Bùi Thị Hồng Phượng (SN 1992, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của bạn bè, đồng nghiệp.

Ngày 7/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Hồng Phượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2015, Bùi Thị Hồng Phượng làm việc tại một phòng bán vé máy bay nhưng đến cuối năm 2016 thì nghỉ việc.

Vào giữa năm 2022, do cần tiền chi tiêu và trả nợ cá nhân, Phượng nghĩ ra việc kêu gọi mọi người góp vốn dưới hình thức đầu tư mua vé máy bay. Do có kinh nghiệm về việc bán vé máy bay, Phượng tự bịa ra thông tin với mọi người về các lô vé máy bay đi các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Australia để mua về sau đó bán lại cho các đơn vị xuất khẩu lao động với lợi nhuận 1-4 triệu đồng/vé tùy theo các nước.

Đối tượng Bùi Thị Hồng Phượng.

Bên cạnh đó, Phượng còn đưa ra thông tin đã ký kết hợp đồng với các đơn vị xuất khẩu lao động, nếu các đơn vị xuất khẩu lao động không mua vé máy bay cho người lao động đi, thì sẽ được phòng vé hoàn lại tiền nên sẽ không bị mất tiền gốc mà chỉ không có lợi nhuận.

Tất cả thông tin này đều do Phượng tự đưa ra để các nhà đầu tư tin tưởng đầu tư, thực tế không có việc Phượng ký kết hợp đồng gì với các đơn vị xuất khẩu lao động, không có việc Phượng mua vé máy bay đi các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Australia.

Trong thời gian đầu mọi người góp vốn, Phượng lấy tiền của người đầu tư trước chuyển tiền lợi nhuận cho người đầu tư sau, nếu người đầu tư cần rút vốn, thì Phượng sẽ huy động của người khác để chuyển lại tiền.

Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Phượng đã dùng tiền đó để trả một phần lợi nhuận và tiền gốc cho những người khác, mua nhà, ôtô, đi du lịch và chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, xác định hiện tại Phượng đã đưa thông tin gian dối kêu gọi góp vốn để đầu tư mua vé máy bay chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại. Đáng chú ý, những người này đều là bạn bè của Phượng.

Như trường hợp anh N.H.Đ trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội. Anh Đ là bạn cùng làm tại Công ty Bảo hiểm Cathay Life với Phượng. Đầu năm 2025, Phượng gặp anh Đ nói chuyện kêu gọi đầu tư, góp vốn mua bán vé máy bay và được hưởng lợi nhuận theo đầu vé bán ra được.

Phượng trao đổi cần mua 112 vé máy bay đi Nhật vào ngày 21/10/2025, giá vé là 18 triệu đồng, lợi nhuận là 1,2 triệu đồng/vé, số tiền đầu tư khoảng 2 tỷ đồng . Sau 1 tháng sẽ có lợi nhuận 1,2 triệu đồng/vé, tổng lợi nhuận là 134,4 triệu đồng.

Do tin tưởng Phượng, anh Đ đã chuyển khoản cho Phượng tổng số tiền gần 2 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền, Phượng đã sử dụng trả nợ cho các khách hàng đầu tư trước và chi tiêu cá nhân.

Một đồng nghiệp khác của Phượng ở Công ty này là chị N.T.L.T cũng do tin tưởng vào lời nói của "siêu lừa" đã chuyển khoản tổng số tiền khoảng 14 tỷ đồng . Phượng đã trả một phần lợi nhuận và tiền gốc là khoảng 7 tỷ đồng cho chị T.

Trong số 4 bị hại của Bùi Thị Hồng Phượng có tới 2 người bạn học Đại học với "siêu lừa". Trong đó, chị T.T.T từ khoảng tháng 10/2022 đến tháng 10/2025 do tin tưởng Phượng việc đầu tư mua vé máy bay, đã chuyển khoản cho Phượng tổng số tiền 9,5 tỷ đồng .

Cùng là bạn học Đại học với Phượng, chị T.T.K.D cũng trong khoảng thời gian này đã chuyển khoản cho Phượng tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng . Phượng đã trả một phần lợi nhuận và tiền gốc là khoảng 5,5 tỷ đồng .

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo ai là bị hại của Bùi Thị Hồng Phượng liên hệ với điều tra viên Trịnh Đình Trường, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, Hà Nội để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc của cơ quan công an.