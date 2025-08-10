Siêu cúp Anh: Tân binh liên tiếp tỏa sáng

|
Ekitkite, Wirtz, Frimpong có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên tại xứ sương mù.
Tỷ số: Crystal Palace 1-2 Liverpool
Cầu thủ ghi bàn: Hugo Ekitite (5'), Jean Mateta (17'), Jeremie Frimpong (21').
Diễn biến chính:
- Phút thứ 5, Florian Wirtz kiến tạo cho Hugo Ekitite dứt điểm kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m, đưa Liverpool vượt lên dẫn trước.
- Phút 15, Mateta đối mặt thủ môn nhưng không thể mang về bàn gỡ hòa cho Crystal Palace.
- Phút 16, trọng tài chính cho Crystal Palace hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Virgil Van Dijk với Sarr trong vùng cấm.
- Phút 17, từ cự ly 11 m, Mateta tung cú đá lạnh lùng, đưa trận tranh Siêu cúp trở lại vạch xuất phát.
- Phút 21, Jeremie Frimpong dứt điểm tinh tế từ góc hẹp, đưa bóng rót vào khung thành Crystal Palace trước sự bất lực của thủ môn Dean Henderson.
Thông tin trận đấu:
- Crystal Palace lần đầu góp mặt ở trận tranh Siêu cúp Anh nhờ chức vô địch FA Cup lịch sử, trong khi Liverpool tham dự với tư cách nhà vô địch Premier League.
- Lịch sử chống lại Crystal Palace khi cả 4 đội bóng lần đầu tham dự trận tranh Siêu cúp Anh đều thất bại.
- Liverpool thắng 12 trong 16 lần gần nhất đối đầu Crystal Palace (hòa 3, thua 1).
- 7 trong 8 trận gần nhất của Liverpool đều có bàn thắng từ 2 đội.
Sơ đồ chiến thuật
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.