Siêu cúp Anh: Tân binh liên tiếp tỏa sáng

Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

Thành lập: 1905

1905 Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers

Những chú đại bàng, Glaziers Sân vận động: Selhurst Park