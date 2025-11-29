'Siết' khí thải ôtô lưu thông tại Hà Nội và TP.HCM ở mức cao từ 2027

Ôtô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM áp dụng khí thải mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ 1/1/2027.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 43/2025 của Thủ tướng quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ôtô tham gia giao thông đường bộ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2026).

Quyết định quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ôtô (lắp động cơ cháy cưỡng bức và cháy do nén) tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ôtô tham gia giao thông đường bộ thực hiện từ ngày 1/3/2026.

Quyết định nêu rõ lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ôtô tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, ôtô sản xuất trước năm 1999 áp dụng Mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1) từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ôtô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng Mức 2 (tương đương tiêu chuẩn Euro 2) từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ôtô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng Mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ôtô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1/1/2027.

Ôtô sản xuất từ năm 2022 áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; áp dụng Mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 1/1/2032.

Ôtô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM áp dụng Mức 5 từ ngày 1/1/2028.

Quyết định cũng nêu rõ, từ ngày 1/1/2029, ôtô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện lộ trình này; căn cứ vào tình hình thực tế, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các quy định nâng cao mức tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của ôtô tham gia giao thông đường bộ, trình Thủ tướng công bố lộ trình tiếp theo.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu để sửa đổi, bổ sung phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải quy định; rà soát các quy định về việc công nhận, chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí thải theo quy định của pháp luật về đo lường để sửa đổi, bổ sung phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải quy định tại Quyết định này.

UBND các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nhiên liệu khi lưu hành trên thị trường.

Thủ tướng lưu ý, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, trong trường hợp cần thiết có thể quy định lộ trình áp dụng mức khí thải tại vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải của địa phương theo hướng nghiêm ngặt hơn quy định tại Quyết định này, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý, kiểm định, sử dụng ôtô (lắp động cơ cháy cưỡng bức và cháy do nén) tham gia giao thông đường bộ ở Việt Nam.

Quyết định này không áp dụng đối với: ôtô đăng ký ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam quá cảnh, tạm nhập, tái xuất có thời hạn để tham dự hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch; ôtô thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Quyết định nêu rõ, mức khí thải (gồm: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4, Mức 5) là các mức khí thải đối với ôtô quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ôtô tham gia giao thông đường bộ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.