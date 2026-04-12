Siết điều kiện mở ngành đại học?

Dự thảo thông tư Quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT xây dựng đang thu hút sự quan tâm của nhiều cơ sở giáo dục Đại học và dư luận.

Điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ dừng ở việc đưa ra các điều kiện đầu vào, mà còn thiết lập cơ chế công khai, minh bạch và cải tiến liên tục trong toàn bộ quá trình triển khai chương trình. Dự thảo chính thức siết điều kiện mở ngành với 3 yêu cầu: Theo chuẩn cơ sở giáo dục, tăng số lượng tiến sĩ, phải có bài báo quốc tế.

Lập hàng rào kỹ thuật "kiềng 3 chân"

Để triển khai một chương trình đào tạo trình độ ĐH thông thường, cơ sở đào tạo phải có tối thiểu 7 giảng viên trình độ tiến sĩ toàn thời gian, trong đó có 2 giảng viên chịu trách nhiệm chính về xây dựng và tổ chức thực hiện. Với các lĩnh vực đặc thù như sức khỏe, pháp luật, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, yêu cầu còn được thiết kế chặt chẽ hơn theo từng ngành.

Thông tư cũng quy định trong thời gian tối thiểu 3 năm tính đến ngày 31/12 của năm liền kề trước khi triển khai chương trình, bình quân mỗi năm, một giảng viên chủ trì phải có ít nhất 1 bài báo khoa học thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus, hoặc có sách xuất bản, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích... Quy định này được xem là bước siết đáng kể nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và học thuật của đội ngũ giảng viên.

Đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, yêu cầu còn cao hơn. Mỗi chương trình, trừ các chương trình đặc thù, phải có ít nhất 5 giảng viên toàn thời gian trình độ tiến sĩ, trong đó có 2 phó giáo sư và 1 giáo sư có chuyên môn phù hợp chủ trì. Đồng thời, 2 giảng viên chịu trách nhiệm chính, trong đó ít nhất 1 người thuộc ngành gần.

Với yêu cầu về số lượng tiến sĩ trong mở ngành đào tạo, thời gian tới, dự báo các tiến sĩ sẽ “đắt hàng”, đặc biệt là ở các khối ngành đặc thù. Dự thảo cũng đặt ra giới hạn đối với tỉ lệ giảng viên thỉnh giảng, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ giảng viên cơ hữu trong tổ chức đào tạo.

Không chỉ siết về nhân lực, dự thảo còn đặt ra các yêu cầu đồng bộ đối với cơ sở vật chất và học liệu. Đối với các ngành có yêu cầu thực hành cao, trường phải có cơ sở thực hành riêng hoặc thiết lập hợp tác với các đơn vị đủ điều kiện.

Thách thức đối với cơ quan quản lý

Tiến sĩ P.K.T, một chuyên gia về tuyển sinh tại một trường ĐH lớn của Hà Nội cho rằng dự thảo thông tư lần này thể hiện rõ nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc thiết kế lại cách quản lý chương trình đào tạo ĐH theo hướng chuẩn hóa và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý và cũng cần được nhìn nhận thẳng thắn ở chỗ cơ sở giáo dục ĐH phải đạt chuẩn mới được phép mở ngành hoặc triển khai chương trình đào tạo mới.

Về mặt nguyên tắc, đây là một quy định đúng và cần thiết. Nó tạo ra một ngưỡng chất lượng tối thiểu ở cấp cơ sở đào tạo, thay vì chỉ kiểm soát từng chương trình riêng lẻ như trước đây.

Điều này có thể giúp chấm dứt tình trạng một số cơ sở chưa hoàn thiện năng lực tổng thể nhưng vẫn mở ngành theo kiểu chạy theo nhu cầu thị trường, dẫn đến chất lượng đào tạo không đồng đều.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ phát triển hệ thống, quy định này cũng đặt ra một số vấn đề cần cân nhắc.

Thứ nhất, tiêu chí đạt chuẩn cơ sở giáo dục ĐH hiện nay vẫn thiên về các điều kiện đầu vào như đội ngũ, cơ sở vật chất, trong khi chưa phản ánh đầy đủ năng lực đào tạo theo từng lĩnh vực cụ thể. Có thể xảy ra tình huống một cơ sở đạt chuẩn tổng thể nhưng chưa đủ năng lực ở một ngành cụ thể, hoặc ngược lại, có những đơn vị có thế mạnh chuyên môn rõ rệt nhưng chưa đạt chuẩn tổng thể lại bị hạn chế mở ngành.

Thứ hai, quy định này có thể tạo ra độ trễ trong việc phát triển các ngành mới, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc các ngành liên ngành đang có nhu cầu nhân lực rất lớn. Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, nếu cơ chế quản lý không đủ linh hoạt, hệ thống giáo dục đại học có thể phản ứng chậm hơn so với nhu cầu thực tiễn.

Thứ ba, đối với các cơ sở đào tạo tư thục hoặc quy mô nhỏ, đây sẽ là một rào cản đáng kể. Nếu không có lộ trình phù hợp và cơ chế hỗ trợ đi kèm, quy định này có thể vô tình làm thu hẹp không gian phát triển, trong khi khu vực ngoài công lập đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục ĐH.

Vì vậy, theo TS P.K.T, bên cạnh việc giữ vững nguyên tắc đạt chuẩn mới được mở ngành, cần nghiên cứu bổ sung cơ chế linh hoạt hơn, chẳng hạn như cho phép mở ngành có điều kiện đối với các lĩnh vực ưu tiên, hoặc đánh giá năng lực theo từng lĩnh vực đào tạo thay vì chỉ dựa trên chuẩn tổng thể của cơ sở.