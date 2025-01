Shopee vào diện thanh tra của Hà Nội

Thanh tra Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra 40 đơn vị, tập trung vào lĩnh vực thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và kinh doanh đa cấp.

40 công ty sẽ bị thanh tra trong năm 2025. Ảnh: Freepik.

Theo kế hoạch thanh tra của UBND TP Hà Nội vừa ban hành, trong năm nay, Sở Công Thương thành phố sẽ tiến hành thanh tra nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và kinh doanh đa cấp.

Trong đó, đáng chú ý có cả các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Shopee, đơn vị đứng sau sàn thương mại điện tử Shopee tại Việt Nam; CTCP Đầu tư K&G Việt Nam, đơn vị chủ quản của thương hiệu Aristino hay Công ty TNHH Bán Lẻ Sammishop, chủ chuỗi siêu thị mỹ phẩm cùng tên trên toàn quốc.

Thời gian dự kiến thanh tra là 30 ngày, trong đó có 6 đơn vị thực hiện trong quý II và 4 đơn vị thực hiện trong quý III.

Sở Công Thương Hà Nội cũng sẽ thanh tra 5 doanh nghiệp liên quan đến an toàn thực phẩm, gồm: Công ty CP Bánh kẹo Tràng An; Công ty TNHH LIBRA Việt Nam, Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh; Công ty CP Thực phẩm Richy Miền Bắc; Công ty TNHH MTV TM và DV Bách Linh. Các doanh nghiệp này sẽ được kiểm tra về việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Ngoài ra, 3 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp cũng sẽ bị thanh tra trong quý II và III năm nay bao gồm Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam, Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH GCOOP Việt Nam.

Kế hoạch thanh tra nói trên nhằm đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động minh bạch, đúng pháp luật, đồng thời tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.