Shopee mang đại nhạc hội đến với công nhân mùa cuối năm

Vừa qua, hơn 10.000 công nhân tại Bình Dương và Bắc Ninh tham gia loạt hoạt động tương tác cùng đêm nhạc do Shopee tổ chức. Tại KCN Bàu Bàng, Bình Dương, các trò chơi xoay quanh chủ đề mẹo mua sắm trực tuyến thu hút đông đảo người tham gia.
Sự kiện khởi động từ đầu giờ chiều, diễn ra sôi nổi với loạt hoạt động tương tác, từ trò chơi phản xạ đến thử thách đội nhóm thu hút đông đảo người tham gia. Phần quà dành cho người chiến thắng là đồ dùng thiết yếu và ưu đãi có thể sử dụng khi mua sắm trên Shopee.
Gian hàng tiếp thị liên kết Shopee là điểm nhấn của khu vực trải nghiệm. Nhiều công nhân tìm hiểu cách tham gia chương trình, ưu điểm của việc chia sẻ sản phẩm và cơ chế nhận thưởng. Không ít người mở ứng dụng Shopee và trải nghiệm trực tiếp.
Đến buổi tối, sân khấu đại nhạc hội “Bùng nổ âm nhạc cùng Shopee”chính thức lên đèn. Hàng nghìn công nhân đổ về khu vực trung tâm để theo dõi chương trình.
Không khí sự kiện được nối dài đến KCN Vân Trung, Bắc Ninh qua đêm nhạc vào ngày 6/12. Sân khấu rực sáng với phần trình diễn của ca sĩ, nhạc sĩ Ngô Lan Hương qua loạt ca khúc quen thuộc Đi giữa trời rực rỡ, Yêu đừng sợ đau, Anh muốn đưa em về. Ngay sau đó, HuyR tiếp tục mang đến các tiết mục sôi động.
Không khí đêm nhạc bùng nổ khi Hòa Minzy bước ra sân khấu. Chỉ sau vài câu hát đầu tiên của Bật tình yêu lên, nhiều nhóm công nhân đứng dậy hòa nhịp, tiếp tục hát theo Kén cá chọn canh và reo hò khi cô ca sĩ kết màn bằng ca khúc Bắc Bling.
Đối với người lao động, khoảnh khắc chung vui này không chỉ là dịp thư giãn, giải trí sau một năm bận rộn, mà còn là cơ hội tìm hiểu về cách mua sắm trực tuyến, làm quen các tính năng và hoạt động tiện ích trên Shopee.
Chuỗi sự kiện tại khu công nghiệp thể hiện nỗ lực của Shopee trong việc nâng cao và duy trì trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí cho người dùng, đặc biệt dịp cuối năm.
