Shein bán búp bê tình dục khiến Pháp dọa chặn nền tảng

Nền tảng thương mại điện tử Shein đã chính thức cấm bán búp bê tình dục sau khi Pháp đe dọa chặn nền tảng tại quốc gia này.

Những gói đồ thời trang tại một nhà xưởng thực hiện sản phẩm cho Shein đặt tại Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh minh họa: Reuters.

Tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc Shein ngày 4/11 tuyên bố áp dụng “lệnh cấm triệt để” đối với các sản phẩm búp bê tình dục trên nền tảng này. Động thái được đưa ra sau khi Chính phủ Pháp đe dọa chặn quyền truy cập của Shein vào thị trường Pháp.

Cuối tuần trước, Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Chống gian lận của Pháp (DGCCRF) cáo buộc Shein bán các loại búp bê tình dục “có hình dạng giống trẻ em”. Cơ quan này nêu rõ: “Cách mô tả và phân loại trên trang web khiến người ta lo ngại về bản chất ấu dâm của những sản phẩm này”.

Theo đài BFMTV, những búp bê này vẫn được rao bán trên phiên bản trang web hiển thị bằng tiếng Pháp của Shein tính đến 4h sáng ngày 3/11, điều này khiến Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure phải đưa ra cảnh báo nghiêm khắc hơn.

“Tôi phải nói rõ: Nếu hành vi này tái diễn, chúng tôi có quyền cấm nền tảng Shein hoạt động tại thị trường Pháp. Những sản phẩm kinh khủng này là bất hợp pháp”, ông Lescure chia sẻ với đài BFMTV.

Trước làn sóng chỉ trích tại Pháp, Shein thông báo đã “áp dụng lệnh cấm triệt để đối với mọi sản phẩm búp bê tình dục, đồng thời xóa toàn bộ các sản phẩm này khỏi nền tảng”.

Trong thông cáo gửi tới truyền thông, Shein cho biết danh mục “sản phẩm người lớn” tạm thời bị gỡ bỏ để tiến hành rà soát lại toàn diện. Người phát ngôn của hãng khẳng định rằng lệnh cấm này áp dụng trên phạm vi toàn cầu.

“Hãng xem đây là sự việc rất nghiêm trọng. Những nội dung như vậy hoàn toàn không thể chấp nhận và đi ngược lại những giá trị mà chúng tôi theo đuổi. Chúng tôi đang thực hiện biện pháp khắc phục và tăng cường kiểm soát nội bộ để ngăn chặn hiện tượng này tái diễn”, thông cáo nêu.

Shein cho biết đang thành lập một nhóm chuyên trách để bảo đảm “tính toàn vẹn” của nội dung hiển thị trên nền tảng bán hàng của công ty.

Một cửa hàng bán lẻ tạm thời của Shein đặt ở Ottawa, bang Ontario, Canada hồi tháng 5/2024. Ảnh: Reuters.

Donald Tang, chủ tịch điều hành của Shein, khẳng định: “Những sản phẩm đó do các bên bán thứ ba đăng tải, nhưng tôi chịu trách nhiệm về sự việc này. Cuộc chiến chống lại vấn nạn bóc lột, lạm dụng trẻ em là nguyên tắc không thể thương lượng của Shein”.

Sự cố xảy ra ngay trước khi Shein khai trương cửa hàng đầu tiên trên thế giới, đặt tại trung tâm thương mại BHV Marais ở Paris (Pháp), dự kiến lễ khai trương diễn ra ngày 5/11. Shein cũng dự định sẽ mở thêm nhiều cửa hàng khác tại Pháp. Đây là bước đi đánh dấu tham vọng của Shein trong việc mở rộng thị phần tại châu Âu.

Ông Frédéric Merlin, giám đốc công ty sở hữu BHV, gọi việc bán các búp bê có hình dạng trẻ em là “không thể chấp nhận được”, song vẫn bảo vệ quyết định hợp tác với Shein. “Chỉ quần áo và các mặt hàng do Shein trực tiếp thiết kế dành riêng cho điểm bán hàng tại BHV mới được phép bày bán trong cửa hàng”, ông Merlin nói.

Theo Bộ trưởng Lescure, vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công tố và cơ quan quản lý viễn thông để tiếp tục xử lý. Văn phòng công tố Paris cho biết đã mở cuộc điều tra đối với Shein và một số nhà bán lẻ trực tuyến khác.

Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Chống gian lận của Pháp cho biết theo luật tại Pháp, việc chia sẻ nội dung có yếu tố ấu dâm trên mạng điện tử có thể bị phạt tối đa 7 năm tù và 100.000 euro ( 115.000 USD ).

Cơ quan này cũng nhận định việc để trang web hiển thị những búp bê tình dục gây tranh cãi cho thấy Shein đồng thời “thiếu các biện pháp ngăn chặn trẻ vị thành niên tiếp cận nội dung khiêu dâm”, đây cũng là hành vi phạm luật tại Pháp.

Cao ủy về Quyền trẻ em của Pháp - bà Sarah El-Haïry - chia sẻ với đài BFMTV rằng bà muốn xác minh danh tính của cả người bán lẫn người mua các sản phẩm búp bê tình dục gây tranh cãi.

Shein cam kết hợp tác với các công tố viên Pháp trong quá trình điều tra. Người phát ngôn của Shein tại Pháp, ông Quentin Ruffat, cho hay: “Chúng tôi sẽ hợp tác tích cực với cơ quan tư pháp và sẵn sàng chia sẻ danh tính những người đã mua các loại búp bê này. Chúng tôi sẽ hoàn toàn minh bạch với cơ quan chức năng. Nếu họ yêu cầu, chúng tôi sẽ tuân thủ".

Năm 2018, nền tảng thương mại điện tử Amazon cũng từng vướng vào vụ việc tương tự khi một số nhà bán hàng sử dụng nền tảng này để rao bán búp bê tình dục có hình dạng trẻ em. Amazon sau đó đã nhanh chóng gỡ bỏ các sản phẩm này khỏi trang web.

Sản phẩm của Shein được bày bán tại một cửa hàng bán lẻ ở Liverpool (Anh) hồi tháng 12/2024. Ảnh: Reuters.

Shein được thành lập tại Trung Quốc và có trụ sở tại Singapore. Công ty này từ lâu đã bị chỉ trích vì điều kiện làm việc tại các nhà máy gia công, cũng như tác động tiêu cực tới môi trường vì vận hành mô hình kinh doanh “thời trang nhanh” (fast fashion), khiến lượng rác thải thời trang gia tăng.

Riêng trong năm 2025, tính đến thời điểm này, Pháp đã phạt Shein ba lần, tổng cộng số tiền phạt lên tới 191 triệu euro (tương đương 220 triệu USD ), do công ty vi phạm quy định về cookie trực tuyến, quảng cáo sai lệch, cung cấp thông tin gây hiểu nhầm và không khai báo việc sử dụng vi sợi nhựa trong sản phẩm.

Ủy ban châu Âu cũng đang điều tra các rủi ro liên quan đến sản phẩm bị cho là bất hợp pháp của Shein, trong khi Nghị viện châu Âu đã thông qua luật mới nhằm hạn chế tác động của ngành thời trang nhanh đối với môi trường.