Shaw đáp trả Neville bằng thứ bóng đá của bản lĩnh

Gary Neville mỉa mai Luke Shaw là “phí thời gian”, nhưng chỉ bốn ngày sau, hậu vệ người Anh biến Selhurst Park thành sân khấu để đáp trả bằng chuyên môn, chứ không phải lời nói.

Ở tuổi 30, Luke Shaw không còn xa lạ với va đập từ dư luận. Những chấn thương dai dẳng khiến anh thường xuyên bị đặt dưới kính hiển vi, nhất là trong giai đoạn MU ghi nhiều dấu hiệu chuệch choạc.

Nhưng lời mắng mỏ đầy giận dữ của Gary Neville sau trận thua Everton - “cậu ta đi bộ, chẳng lừa ai được” - lại chạm đúng tự ái của một cầu thủ từng chiến đấu qua hai thời HLV và hàng loạt biến động ở Old Trafford. Và Shaw đã trả lời theo cách anh quen thuộc: im lặng và đá bóng.

Bản lĩnh của Luke Shaw

MU đến Selhurst Park thuộc vòng 13 Premier League hôm 30/11 trong tình trạng đầy nghi hoặc. Trận thua bạc nhược trước Everton khiến làn sóng hoài nghi bao trùm đội bóng của Ruben Amorim. Và hiệp một trước Crystal Palace chỉ làm bầu không khí đó thêm nặng nề.

MU chơi rời rạc, tuyến giữa bị Palace bẻ gãy từ những pha áp sát, còn hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống. Đội chủ nhà tung bảy cú dứt điểm trong 45 phút đầu, gấp ba lần MU, và bốn lần đưa bóng vào vòng cấm với độ nguy hiểm cao. Quả phạt đền của Mateta chỉ là hệ quả của một thế trận một chiều.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, Luke Shaw trở thành điểm tựa hiếm hoi. Anh cứu MU trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tình huống quan trọng nhất diễn ra ở cuối hiệp một, khi Eddie Nketiah thoát xuống đối mặt. Shaw đổ người xoạc bóng chính xác đến từng centimet, cắt hoàn toàn cơ hội ghi bàn trông thấy.

Trước đó ít phút, cựu cầu thủ Southampton cũng kịp chắn cú sút của Yeremi Pino sau khi De Ligt trượt chân và toàn bộ hàng thủ mở toang khoảng trống. Hai khoảnh khắc ấy không chỉ cứu MU khỏi bàn thua, mà còn ngăn đội bóng rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Luke Shaw giữ vững hàng thủ MU trước Palace.

Có thể nói hiệp một của MU được chống đỡ bằng sự tỉnh táo của Shaw. Khi Leny Yoro mắc lỗi trong pha dẫn đến phạt đền, còn De Ligt gặp khó trong hỗ trợ, Shaw lại đứng đúng vị trí và xử lý quyết đoán. Anh thắng cả ba pha không chiến, thu hồi bóng năm lần, chuyền với tỷ lệ chính xác gần 90% và không bị vượt qua lần nào. Mỗi thống kê ấy cho thấy Shaw bịt mọi khoảng trống bên cánh trái, hướng tấn công được Palace khai thác nhiều nhất.

Sang hiệp hai, MU đổi diện mạo. Amorim yêu cầu các học trò đẩy nhanh nhịp độ, pressing mạnh hơn và đánh nhiều vào hai biên. Nhưng sự chuyển đổi ấy chỉ có tác dụng vì MU vẫn còn điểm xuất phát để đứng dậy. Họ chưa bị dẫn quá sâu, chưa bị đánh gục về tinh thần, điều đến từ việc Shaw đã giữ lại khoảng cách tối thiểu 0-1 trong hiệp đầu.

Khoảnh khắc xoay chuyển trận đấu đến ở phút 63, khi Zirkzee dứt điểm vào góc xa trong tư thế khó. Bàn thắng thứ ba trong sáu trận gần nhất của tiền đạo người Hà Lan cho thấy sự tự tin ngày càng tăng trong hệ thống của Amorim.

Tới phút 78, Mason Mount ghi bàn ấn định chiến thắng sau pha đá phạt tinh quái của Bruno Fernandes. Hai điểm nhấn ở hiệp hai tạo nên cú lật ngược đầy cảm xúc, nhưng sức nặng của trận đấu lại nằm ở những gì xảy ra trước đó.

Luke Shaw giữ vững cho MU trước Palace

Yếu tố chiến thuật cho thấy MU khó có thể ngược dòng nếu họ bị dẫn nhiều hơn một bàn. Trận thua trước Chelsea mùa trước hay nhiều trận đấu lớn khác đã chứng minh điều đó. Hôm nay, Palace cũng ở vị thế có thể kết liễu MU ngay từ hiệp một, nhưng điều ấy không xảy ra vì Shaw xuất hiện đúng lúc ở mọi điểm nóng.

Những con số của Shaw trong cả trận kể lại chính xác vai trò ấy. Anh có nhiều pha ngăn chặn cú sút nhất, nhiều pha phá bóng nhất, thu hồi bóng thuộc nhóm cao nhất, không bị vượt qua và duy trì tỷ lệ chuyền bóng cao đến mức giúp MU thoát pressing hiệu quả. Khi De Ligt và Yoro gặp rắc rối, Shaw đem lại năng lượng ổn định, phán đoán tốt và sự quyết đoán ở từng tình huống.

Luke Shaw đang hồi sinh phong độ.

Không chỉ phòng ngự, Shaw còn điều tiết nhịp độ mỗi khi MU có bóng. Sáu pha phất bóng dài chuẩn xác cùng 13 đường chuyền vào phần ba cuối sân cho thấy anh có ảnh hưởng lớn tới cách MU vượt qua lớp áp sát đầu tiên của Palace. Mỗi pha xử lý của Shaw đều giảm bớt sự hỗn loạn ở tuyến dưới, tạo tiền đề cho các đợt phản công trong hiệp hai.

Điều thú vị là trước trận, Amorim từng ám chỉ khả năng đưa Shaw lên đá wing-back khi Lisandro Martinez bình phục. Nhưng màn trình diễn tại Selhurst Park lại chỉ ra một thực tế khác: trong các trận đấu chịu sức ép lớn, Shaw phù hợp nhất khi đá ở hàng thủ bốn người, nơi anh vừa phòng ngự vừa tạo sự ổn định cho lối chơi.

Chiến thắng trước Palace mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Zirkzee tiếp tục tiến bộ, Mount tìm lại sự giải phóng trong lối chơi, còn Bruno Fernandes vẫn tạo khác biệt bằng những pha bóng chết. Nhưng trước mọi dấu ấn ấy, nền móng của chiến thắng vẫn thuộc về Shaw. Anh không ghi bàn, không kiến tạo, nhưng anh là người giúp MU còn đủ thời gian để sống, để sửa sai và để phản công.

Trong một mùa giải mà hàng thủ MU liên tục xáo trộn, sự ổn định của Shaw có thể là ranh giới giữa thành công và thất bại. Ở tuổi 30, anh không còn bùng nổ như trước, nhưng lại sắc bén hơn, già dặn hơn và biết lùi hoặc lao vào đúng lúc. Trong bóng đá, đôi khi người quyết định trận đấu không phải người ghi bàn, mà là người giữ đội bóng khỏi bị nhấn chìm.

Và tại Selhurst Park, người đó chính là Luke Shaw.