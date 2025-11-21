Shark Thủy chỉ đạo nhân viên bưng bít thông tin của Công ty Egroup

Trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Egroup cùng các đơn vị liên quan, Shark Thủy đã "lệnh" nhân viên bưng bít mọi thông tin khi chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra về vụ án nêu trên thể hiện, tháng 8/2024, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã ủy thác điều tra, ghi lời khai đối với 10.063 nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng cổ phần khống của Công ty Egroup tại 48 tỉnh, thành phố. Kết quả ủy thác đến nay, đã ghi lời khai của 5.856 nhà đầu tư.

Trong đó, 3.291 nhà đầu tư đề nghị xử lý hình sự, tương ứng với 18.829 hợp đồng với số tiền gốc là 4.027 tỷ đồng ; 2.565 nhà đầu tư không đề nghị xử lý, tương ứng với 8.458 hợp đồng và số tiền gốc là 1.587 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy - ông chủ Tập đoàn giáo dục Egroup.

Có 957 nhà đầu tư không có mặt tại địa phương. Đối với người bị hại chưa trực tiếp làm việc, ghi lời khai, CQĐT Bộ Công an đăng thông báo kèm mẫu đơn đề nghị lên các phương tiện thông tin đại chúng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những bị hại này theo quy định pháp luật.

Tại CQĐT, Shark Thủy khai nhận bắt đầu bán cổ phần vượt quá vốn điều lệ là ngày 15/10/2017 (tính từ Hợp đồng số AP037/B/09N với bà Phạm Thị Đạm, giá trị hợp đồng 13,9 tỷ đồng ). Tại thời điểm này, bị can Thủy biết việc kêu gọi các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và cam kết trả lãi cho các nhà đầu tư như hứa hẹn là không khả thi.

Thế nên, bị can Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên kinh doanh không được cung cấp thông tin về tình hình tài chính của Công ty Egroup cũng như mục đích sử dụng tiền chuyển nhượng của ông chủ Công ty Egroup. Nếu biết, khách hàng sẽ không đồng ý mua cổ phần.

Do tình hình tài chính của hệ sinh thái Công ty Egroup gặp khủng hoảng, áp lực thanh khoản rất lớn nên Shark Thủy đưa ra chủ trương nhân viên kinh doanh Công ty Egame bằng mọi cách huy động vốn của các khách hàng cá nhân.

Tổng số tiền huy động được, Thủy sử dụng chủ yếu để trả tiền lãi và gốc (chiếm 70%), không đầu tư vào các trung tâm tiếng Anh, trường học, phục vụ cho mục đích kinh doanh giáo dục như đã cam kết.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và đồng phạm.

Hiện nay, Shark Thủy không còn khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư số tiền 7.677 tỷ đồng .

Tại CQĐT, Nguyễn Ngọc Thủy thừa nhận là người xây dựng nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Thỏa thuận hợp tác chiến lược, Biên bản thanh lý yêu cầu Đỗ Thị Nhâm, Trưởng phòng pháp chế Công ty Egame soạn thảo để giao cho nhân viên kế toán làm hợp đồng với khách hàng.

Lời khai của Shark Thủy phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội và tài liệu chứng cứ thu thập được.

Thủy giao Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame); Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng "khổng" vốn điều lệ của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng ) và tạo doanh thu "khống", chiếm khoảng 70% doanh thu hàng năm của Công ty Egroup.

Từ đó, xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, nhiều lợi nhuận nhằm thu hút đầu tư. Đồng thời, để lôi kéo khách hàng mua cổ phần Công ty Egroup, Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông và nhân viên kinh doanh Công ty Egame, đưa các thông tin gian dối về các hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh như lãi suất lên tới 15-20%/ năm.

Mục đích huy động vốn là đầu tư kinh doanh hoạt động giáo dục và khách hàng đầu tư tiền được đảm bảo bằng việc sở hữu cổ phần của Công ty Egroup (thực chất là cổ phần khống).

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền của các nhà đầu tư, sau đó chuyển lại cho Nguyễn Thị Hoài Hương và bộ phận kế toán Công ty Egame theo dõi, quản lý riêng, không đưa vào báo cáo tài chính, báo cáo thuế… Hàng ngày, Shark Thủy yêu cầu nhân viên phải báo cáo về số tiền nhận được và chi tiền theo chỉ đạo của bị can.