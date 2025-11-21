Bắt đối tượng mua bán 120 kg pháo nổ qua mạng

Nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, các đối tượng đã liên hệ, móc nối mua bán 120 kg pháo nổ để bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (SN 2004, ở xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa) và Đỗ Minh Trí (SN 2000 ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ.

Tối 13/11, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hai đang vận chuyển 20 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống đi bán cho khách để kiếm lời.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và thu giữ 8 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và 5 quả pháo (dạng pháo trứng).

Đối tượng Nguyễn Văn Hải (trái) và Đỗ Minh Trí cùng số pháo thu giữ.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định: Khoảng đầu tháng 10/2025, nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Nguyễn Văn Hải đã thông qua mạng xã hội liên hệ với Đỗ Minh Trí mua 30 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và mua của một người khác chưa rõ danh tính 5 quả pháo trứng với mục đích bán kiếm lời.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ và chứng minh các đối tượng đã buôn bán hàng cấm là pháo nổ với khối lượng trên 120 kg.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.