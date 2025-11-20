Đôi trai gái bị nhóm đối tượng truy đuổi, đánh hội đồng trong đêm

Nhóm người xuất hiện khá đông, gồm cả nam và nữ chạy xe máy thành tốp. Một số đối tượng lao vào đánh nam thanh niên và cô gái đi cùng đến chảy máu. Khi nghe tiếng tri hô "có công an", nhóm đối tượng mới bỏ chạy.

Ngày 20/11, Công an xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ thanh niên bị cả nhóm người truy đuổi và hành hung trên đường.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm người giằng co giữa đường lúc rạng sáng. Khi thanh niên đang lùi lại, thì một đối tượng điều khiển xe máy bất ngờ lao tới đâm thẳng vào người nạn nhân. Ngay sau cú tông, một nhóm người lập tức bao vây, đấm đá liên tiếp khiến thanh niên gục xuống đường.

Các đối tượng đánh nhau trong đêm.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 2h cùng ngày tại giao lộ Quách Điêu - Liên ấp 6-2, thuộc xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ).

Một nhân chứng chứng kiến vụ hành hung cho biết thời điểm xảy ra vụ việc đường rất vắng. Nhóm đối tượng xuất hiện khá đông, gồm cả nam và nữ chạy xe máy thành tốp.

"Một số đối tượng lao vào đánh thanh niên và cô gái đi cùng. Nạn nhân bị chảy nhiều máu. Đến khi có tiếng tri hô "có công an", nhóm đối tượng mới bỏ chạy", nhân chứng kể.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Đôi nam nữ bị nhóm đối tượng đuổi theo và hành hung như đoạn video lan truyền.

Công an xã Vĩnh Lộc đang tiếp tục thu thập lời khai, trích xuất camera và làm rõ vai trò từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.