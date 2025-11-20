100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi, công an phát cảnh báo nguy hiểm

Công an xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) đã phát đi cảnh báo đến người dân sau khi một lượng lớn axit sunfuric bị nước lũ cuốn trôi khỏi kho chứa của Nhà máy đường Tuy Hòa.

Thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Công an xã Sơn Thành, cho biết do mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của nhà máy đường Tuy Hòa đóng trên địa bàn bị nước cuốn trôi.

Cơ quan công an đang phát đi cảnh báo do đây là loại axit nguy hiểm.

Trường hợp người dân nhặt được không mở nắp và phải trình báo đến cơ quan công an gần nhất.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk phát thông báo về thông tin khoảng 100 can axit sunfuric bị cuốn trôi.

"Các can axit sunfuric được chứa trong thùng 20 lít có màu xanh hoặc xám. Trường hợp người dân phát hiện hoặc nhặt được, tuyệt đối không mở nắp và phải trình báo ngay lập tức đến cơ quan công an gần nhất để được xử lý an toàn", Thượng tá Hương nhấn mạnh.

Đến thời điểm hiện tại, Công an xã Sơn Thành chưa nhận được thông tin có trường hợp nào thông báo về việc đã nhặt được các can axit này.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, tìm kiếm và kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, phối hợp cung cấp thông tin kịp cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.