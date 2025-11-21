Lật tẩy chiêu trò chiếm đoạt tiền của nhiều người mua đất

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang thụ lý, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 10/2024 đến tháng 1/2025, trên địa bàn huyện Chương Mỹ (cũ), TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hải (SN 1989, trú tại phường An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; nay là phường Thành Đông, TP Hải Phòng) đã sử dụng thông tin gian dối, giấy tờ giả mạo "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" và giấy "Trích đo hiện trạng thử đất" đối với một số thửa đất trên địa bàn xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ (cũ), TP Hà Nội, để rao bán trên mạng xã hội (Facebook...).

Đối tượng Nguyễn Văn Hải.

Sau khi có khách mua đất liên hệ hỏi mua, thì Hải tiếp tục cung cấp các thông tin gian dối, hình ảnh các giấy tờ giả mạo trên cho những khách hàng này.

Đối tượng khẳng định các thông tin, giấy tờ trên là đúng với hiện trạng thửa đất và bản thân là người đứng tên chủ đất, nhằm làm người mua tin tưởng mà ký kết hợp đồng, giao tiền đặt cọc cho Hải.

Bằng thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 10/2024 đến nay, Hải đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân, với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi người. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Văn Hải với thủ đoạn tương tự nêu trên, thì liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.