2 đối tượng đập kính ôtô, trộm gần 200 triệu tiền lương của công nhân

Hai đối tượng Nguyễn Văn Nam và Hà Văn Quyết đi 2 xe máy, đập cửa kính ôtô lấy trộm gần 200 triệu đồng chia nhau, chưa đầy 24 giờ sau đã bị bắt.

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1993, trú tại phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh), Hà Văn Quyết (SN 1990, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Quyết và Nam là hai đối tượng đập kính ôtô trộm gần 200 triệu đồng tiền lương để trong ôtô đỗ tại Công ty TNHH Luxshare ICT trong khu Công nghiệp Vân Trung, Bắc Ninh.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Nam và Hà Văn Quyết.

Trước đó, ngày 14/11, anh Chu Văn Thắng (SN 1985, trú tại xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Ninh) trình báo khoảng 11h cùng ngày, anh đỗ ôtô KIA K3, BKS 98A-774.66 trên đường nội bộ Khu công nghiệp Vân Trung rồi vào làm việc tại công trường thi công nhà xưởng H, Công ty TNHH Luxshare ICT. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, khi ra xe, anh Thắng phát hiện cửa kính bên phụ bị vỡ và túi nylon đựng 198,5 triệu đồng tiền lương công nhân để trong xe đã biến mất.

Ngay sau khi nhận được tin báo do Đồn Công an Quang Châu chuyển đến, Công an phường Tiền Phong đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Đồn Công an Quang Châu khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ được hai đối tượng gây án là Nam và Quyết.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nam tại phường Tiền Phong, lực lượng chức năng đã thu giữ được 80 triệu đồng. Khám xét phòng trọ tại Hà Nội của Hà Văn Quyết, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ 118,5 triệu đồng. Tổng số tiền thu hồi được là 198,5 triệu đồng, đúng với số tiền bị mất ban đầu. Cơ quan điều tra thu giữ 2 môtô là phương tiện các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng khai nhận do phát hiện trong ôtô của anh Thắng có tiền, không người trông giữ, nên đã đập cửa kính, trộm cắp số tiền trên, đem chia nhau rồi lẩn trốn. Chúng không ngờ, chỉ chưa đầy 24 giờ sau đã bị bắt giữ.