Cách thức nữ giám đốc 'mượn tay' Shark Thủy chiếm hàng chục tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Mạnh Phú giúp cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ hành vi nhận hối lộ của nữ giám đốc doanh nghiệp, nên kiến nghị cơ quan truy tố, xét xử xem xét cho bị can này khi lượng hình.

Tại Bản kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup) cùng các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup - Công ty Egroup) về 2 tội danh là "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng bị đề nghị truy tố 2 tội danh trên còn có bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Công ty Egroup), đồng thời là Kế toán trưởng Công ty Egame (doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Shark Thủy). Liên quan, bị can Tống Thị Kim Liên (Giám đốc Công ty Nhất Trần) bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) - Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup.

Theo Kết luận điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Phú đã chủ động tố cáo hành vi đưa hối lộ của bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Phú khai Shark Thủy đã đặt vấn đề với bị can Tống Thị Kim Liên (Giám đốc Công ty Nhất Trần), một công ty kinh doanh thẻ điện di động có doanh thu rất lớn tại TP.HCM, "chạy doanh thu ảo" cho Công ty Egroup.

Giữa năm 2016, Thủy trao đổi với Phú là muốn xây dựng hình ảnh Công ty Egroup có nhiều hoạt động kinh doanh, doanh thu lớn, thu hút được nhà đầu tư, đối tác mua cổ phần, làm trục huy động.

Vì vậy, qua quan hệ quen biết cá nhân, Thủy gặp gỡ và đề nghị bị can Tống Thị Kim Liên chạy doanh thu cho Công ty Egroup thông qua hình thức mua bán thẻ điện thoại. Trong buổi gặp mặt giữa Thủy và Liên có sự tham gia của Phú.

Tại buổi gặp mặt này, bị can Liên đồng ý với điều kiện Thủy phải trả tiền phí dịch vụ cho Liên là 2% của số tiền chạy doanh thu hàng năm. Tiền phải trả ngoài sổ sách kế toán và Công ty Egroup phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí khác kèm theo.

Sau khi 2 bên nhất trí thỏa thuận, bị can Thủy giao cho bị can Phú là đầu mối làm việc với Liên về các công việc tiếp theo. Thủy sẽ quyết định số doanh thu hàng năm, sau đó trực tiếp báo cho Liên hoặc thông qua Phú để Liên cân đối.

Giám đốc Công ty Nhất Trần sẽ chỉ đạo nhân viên lập bảng kế hoạch bán hàng trong năm đó, xác định chi tiết hàng tháng sẽ mua, bán số lượng thẻ điện thoại tương đương với số tiền phù hợp theo yêu cầu doanh thu mà Nguyễn Ngọc Thủy đưa ra.

Năm 2016-2021, Shark Thủy ủy quyền cho cấp dưới ký 12 hợp đồng kinh tế với 6 công ty của Liên, ghi nhận doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng và chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm của Công ty Egroup.

Thực tế, Công ty Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại, chỉ là đơn vị trung gian nhằm đảm bảo có dòng tiền chạy qua. Thủy thống nhất với Phú trả cho Liên hơn 46 tỷ đồng là tiền công chạy doanh thu ảo cho Công ty Egroup.

Tuy nhiên, do tình hình tài chính Công ty Egroup khó khăn, không thu xếp được nguồn tiền, Thủy mới đưa cho Liên tổng cộng gần 32 tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân do nữ giám đốc Công ty Nhất Trần chỉ định. Trong đó, từ ngày 1/1/2018 đến tháng 2/2020, Shark Thủy đã đưa cho Liên hơn 20 tỷ đồng .

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), Tống Thị Kim Liên cũng thừa nhận sự việc như trên. Bị can này khai từ khi thành lập năm 2014 đến nay, Công ty Nhất Trần đã thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện nhiều lần, nhưng thực chất Liên mới là người bỏ vốn thành lập và quản lý điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nhờ việc chạy dòng tiền cho Shark Thủy, Liên được trả công gần 32 tỷ đồng .

Theo CQĐT, bị can Nguyễn Mạnh Phú là người có đơn tố cáo giúp CQĐT làm rõ các hành vi phạm tội đưa, nhận hối lộ trong vụ án. Vì vậy, CQĐT đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử xem xét cho bị can Phú khi lượng hình.