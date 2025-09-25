Shark Bình bị lừa ở dự án coin nào?

Ông Nguyễn Hòa Bình nói bản thân bị nhà phát triển lừa khi coin giảm hàng chục lần. Tuy nhiên, chính doanh nhân này quảng bá, bảo trợ cho dự án từ lúc ban đầu.

Shark Bình nói mình cũng là nạn nhân của AntEX.

Trong một sự kiện gần đây, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) có phần phát biểu về các dự án tiền số, blockchain. Video này sau đó được doanh nhân chia sẻ lại trên Facebook. Trong đó, phần ý kiến về các dự án gọi vốn của ông gây phản ứng mạnh.

"Họ phát hành coin, thu 3- 5 triệu USD rồi bắt đầu 'hư', rất nhiều startup không làm nữa. 99% dự án coin thất bại, nhà đầu tư mất tiền, còn các trưởng dự án thì ôm tiền hưởng lợi một cách hợp pháp", ông Bình nói.

Tuyên bố nói trên được chia sẻ ở nhiều cộng đồng đầu tư tiền số, với ý kiến chế giễu, phẫn nộ. Lý do từ việc chính Shark Bình từng bảo trợ cho dự án AntEX, kêu gọi đầu tư trong nước. Sau đó, token sập mạnh, khiến nhiều người thua lỗ. Suốt thời gian dài, ông Bình giữ im lặng.

Dự án sập 4 năm Shark Bình mới lên tiếng

Sau khi nhận về làn sóng phản ứng tiêu cực với phát biểu của mình, ông Bình đăng thêm nội dung giải thích trên Facebook. “Trước kia tôi cũng đã từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEX. Tuy nhiên đội kỹ thuật đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư & người hỗ trợ như tôi phải mang tiếng.



Vì vậy tôi cảm thấy có trách nhiệm phải chia sẻ những trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác & tránh thất bại, mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng giống như tôi đã từng”, ông Bình viết.

Bài đăng cảnh báo của doanh nhân này xuất hiện 4 năm sau khi dự án “sập”. Trong thời gian dài, vị doanh nhân luôn bị “réo tên” khi nhắc đến thất bại của AntEX. Tuy nhiên, ông không có phản ứng nào. Sau thời gian dài, coin đã thay tên, Shark Bình mới giải thích rằng mình cũng là nạn nhân của đội ngũ phát triển.

Cốt lõi của AntEX là stablecoin VNDT, "được cung cấp" bởi nganluong.vn.

Tuyên bố khiến cộng đồng đầu tư nghi ngờ, khi chính ông Bình làm việc trực tiếp với nhà phát triển. Khi dự án lên sàn hồi 2021, giá sập mạnh, bị cộng đồng phản ứng tiêu cực, vị doanh nhân này lên tiếng bảo vệ.

Tại Việt Nam, AntEX được biết đến chủ yếu bằng việc được quỹ NextTech của ông Bình đầu tư. Nó có quan hệ mật thiết với sản phẩm thuộc hệ sinh thái này. Trong đó, sản phẩm stablecoin dựa trên VNĐ (VNDT) được cung cấp bởi nganluong.vn, một dịch vụ của Next Tech.

Đội ngũ phát triển ("team tech" theo cách gọi của ông Bình) không được giới thiệu rõ ràng, chỉ có hình ảnh chất lượng thấp, kèm tên tiếng Anh và đường dẫn mạng xã hội LinkedIn. Người trực tiếp làm sản phẩm là Lee Le (Van Luong Le), được giới thiệu là cựu Giám đốc Công nghệ của NextTech Group, công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.

Đội ngũ phát triển của AntEX có người là nhân sự cũ của Next Tech.

Trên website AntEX (hiện đã bị bán tên miền), Shark Bình cùng ông Đào Minh Phú và Nguyễn Hữu Tuất, đều là lãnh đạo cấp cao của Next Tech, được giới thiệu với vai trò Cố vấn (Adviser). Chức danh này khác với cách ông Bình tự gọi mình (người hỗ trợ - Supporter) trong phát biểu gần đây.

AntEX vẽ lại chart vẫn sập

Khi tìm kiếm token AntEX hay các thông tin liên quan trên Internet, không còn dấu vết của dự án này. Website chính thức, trang truyền thông mạng xã hội đều đã biến mất. Ông Nguyễn Hòa Bình, một trong những nhà đầu tư chiến lược của start-up này cũng ngừng chia sẻ về nó từ cuối 2021.

Diễn biến giá đồng RAB, hiện không còn giao dịch. Ảnh: CoinMarketCap.

Hiện tại, chỉ còn dữ liệu của các sàn giao dịch, thông báo việc chuyển đổi token ANTEX sang dự án Rabbit vào tháng 3/2023. Theo đó, tỉ lệ chuyển đổi là 1.000 ANTEX bằng 1 RAB. Động thái đổi thương hiệu dạng này được giới đầu tư tiền số gọi là “vẽ lại chart (biểu đồ)”. Theo đó, lịch sử biến động giá token bị xóa đi, xem như khởi đầu lại.

Khác với những dự án cũng được đổi thương hiệu, đội ngũ phát triển AntEX đã xóa sạch dấu vết trước đó. Trong phần giới thiệu của Rabbit, không có thông tin gợi ý nào cho thấy sự liên quan đến start-up Việt Nam. Định hướng phát triển, road-map (lộ trình) cũng bị xóa bỏ.

Đến nay, token RAB cũng biến mất hoàn toàn. Các kênh cộng đồng, cập nhật lộ trình hay phương tiện giao dịch không còn.