Nói không biết, Khánh Phương vẫn liên tục hát ở sự kiện nhà cái

Nam ca sĩ nói nhận quảng cáo của đơn vị M*** vì không biết đó là nhà cái. Tuy nhiên, anh liên tục hát ở sự kiện có sự hiện diện của web cá độ phi pháp những thời gian qua.

Chiều 23/9, Khánh Phương có bài đăng dài trên trang cá nhân để phân trần việc MV Anh em trước sau như một có cảnh liên quan đến trang web cá độ. Nam ca sĩ giải thích rằng “không biết” công ty mình nhận quảng cáo có liên quan đến cờ bạc.

“Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng cáo gì cho những web cờ bạc”, Khánh Phương viết trên trang Facebook cá nhân. Khi có khán giả chất vấn việc "không biết" đối tác mình nhận quảng cáo, nam ca sĩ giải thích rằng F88 cũng là công ty cầm đồ nổi tiếng, tên giống nhà cái.

Tuy nhiên, cách lý giải của nam ca sĩ không làm hài lòng khán giả. Trong hơn 1.600 bình luận ở bài đăng, đa số ý kiến đều không đồng tình, thỏa mãn với lời phân trần của nhân vật này.

Lời giải thích khó chấp nhận

Theo lời của Khánh Phương, nhóm Ngũ Hổ Tướng nhận được đề nghị của đối tác muốn hiện logo trong “một vài cảnh nhỏ” ở MV Anh em trước sau như một. Sau đó, nghệ sĩ này thống nhất với các thành viên, giao kỹ thuật “ghép” logo nhà cái M*** vào video trước khi phát hành.

Tuy nhiên, theo hình ảnh thành viên đoàn phim đăng tải cảnh hậu trường, nhân vật cầm túi có hình ảnh trang web cá độ phi pháp từ lúc tiền kỳ. Như vậy, việc đưa nhà cái vào MV Anh em trước sau như một không phải chỉ là kỹ thuật chỉnh sửa như Khánh Phương chia sẻ, vốn chuẩn bị từ trước.

Hậu trường MV Anh em trước sau như một xuất hiện đạo cụ chứa hình ảnh nhà cái.

Ngoài ra, ở cảnh gần cuối, nhân vật mở trang web của nền tảng M*** trên điện thoại, truy cập để sử dụng. Hình ảnh cũng trái ngược với tuyên bố của nam ca sĩ về việc “chỉ ghép vài cảnh có logo”.

Mặt khác, bài đăng đính chính của Khánh Phương còn đính kèm hình ảnh, nội dung liên quan trực tiếp đến nhà cái. Bằng cách này, tên của thương hiệu phi pháp này được tiếp cận lượng lớn khán giả ở nhiều độ tuổi.

Khánh Phương đăng bài xin lỗi, nhưng liên tục nhắc tên nhà cái.

Việc kiểm tra nhãn hiệu trước khi nhận quảng cáo cũng rất dễ dàng. Chỉ bằng cách nhập từ khóa “M***” trên công cụ tìm kiếm, kết quả trả về toàn bộ là thông tin nhà cái phi pháp, không có doanh nghiệp truyền thông, giải trí, sự kiện nào như bên ký hợp đồng với Khánh Phương.

Không chỉ trùng tên, logo mà nhóm Ngũ Hổ Tướng đưa vào MV cũng chính là nhận diện của nhà cái nói trên. Mặt khác, chỉ cần thêm một bước kiểm tra dữ liệu doanh nghiệp, có thể thấy cá nhân tên Nguyễn Bảo Long, đại diện công ty M*** còn đại diện cho loạt thương hiệu liên quan đến cờ bạc như O**, ****bet, *****son.

Liên tục hát sự kiện nhà cái

Ngoài quảng cáo trong MV, Khánh Phương còn là nhân vật quen mặt trong các sự kiện có sự xuất hiện của thương hiệu cờ bạc. Nam nghệ sĩ bị đặt dấu hỏi về việc kiểm duyệt chương trình mình tham gia khi liên tục hiện diện ở sân khấu mà logo nhà cái phía sau.

Ngày 6/6, anh hát ở chương trình mừng sinh nhật chính website M***, vốn xuất hiện trong MV Anh em trước sau như một. Ngoài ra, chuỗi sự kiện còn có Hồ Quang Hiếu, Châu Khải Phong.

Khánh Phương liên tục xuất hiện ở sự kiện của các thương hiệu liên quan đến nhà cái.

Ngày 5/7, Khánh Phương tham gia đêm nhạc được quảng cáo do H**8 phối hợp cùng một quán bar ở Phú Quốc tổ chức. Trang H**8 cũng là website cờ bạc có tiếng, cung cấp loại hình bị cấm hoạt động và quảng cáo tại Việt Nam.

Trước đó vào tháng 12/2024, Khánh Phương biểu diễn ở lễ ra mắt thương hiệu F**8. Khi tìm kiếm trên Google, kết quả trả về là “trang game cá cược uy tín số một Việt Nam”. Đến tháng 3, nam ca sĩ nói trên cũng có mặt, biểu diễn ở sự kiện của trang có tên **win. Lâm Chấn Huy, Phạm Trưởng, Blacka cũng bị phát hiện tham gia sự kiện khác của **win tại TP.HCM vào tháng 8.