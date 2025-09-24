Cái kết cho người ném 8.000 Bitcoin vào bãi rác

James Howells, người đàn ông Anh từng làm mất ổ cứng chứa 8.000 Bitcoin, cho biết không còn tìm cách khai quật bãi rác để tìm lại ổ cứng, nhưng chưa từ bỏ số Bitcoin thất lạc.

James Howells, người bị thất lạc 8.000 Bitcoin trong bãi rác thành phố Newport, từng kiện chính quyền thành phố để đòi quyền khai quật bãi rác. Ảnh: BBC.

Howells cho biết đang tìm cách khác để lấy lại tiền mã hoá, cụ thể là mã hóa quyền sở hữu hợp pháp đối với 8.000 BTC theo phán quyết của tòa.

Năm 2013, kỹ sư IT người Anh vô tình vứt bỏ chiếc ổ cứng chứa số Bitcoin mà ông đã đào từ vài năm trước, khiến nó rơi vào bãi rác tại thành phố Newport.

Khi giá Bitcoin tăng vọt trong những năm sau đó, Howells đã nhiều lần xin phép khai quật bãi rác nhưng liên tục bị hội đồng khu vực từ chối. Ông cũng thử nhiều giải pháp khác, chẳng hạn như dùng AI để định vị ổ cứng. Với mức giá Bitcoin hiện nay là hơn 112.000 USD , số Bitcoin thất lạc của Howells trị giá khoảng 900 triệu USD .

Gần đây, nhiều bài đăng trên mạng xã hội cho rằng Howells đã chính thức từ bỏ hành trình tìm lại số Bitcoin bị mất.

“Không, tôi chưa từng bỏ cuộc”, Howells trả lời The Block trước những tin đồn. “Câu chuyện lan truyền có phần đúng, nhưng không phải theo cách mà nó đang bị thổi phồng”.

Howells cho biết vào tháng 7, ông đã gửi đề nghị chính thức trị giá từ 33- 40 triệu USD để mua lại và khai quật bãi rác Newport, gửi đến lãnh đạo Hội đồng thành phố Newport, đội pháp lý và một nghị sĩ địa phương. Để huy động vốn cho thương vụ, Howells dự định ra mắt một token trên Ordinals (nền tảng cho các NFT dựa trên bitcoin), đại diện cho 21% giá trị của víBitcoin bị mất.

Tuy nhiên, theo Howells, đại diện phía Newport vẫn không phản hồi đề nghị này.

“Nếu họ không bán, thì không cần mở bán token để mua lại bãi rác nữa”, Howells nói. “Tôi không còn theo đuổi việc mua bãi rác, không còn theo đuổi khai quật hay xử lý, cũng không còn đối thoại với hội đồng hay đại diện của họ nữa”.

Howells cho biết ông chỉ đơn giản “chuyển hướng” chiến lược, chứ chưa từ bỏ số Bitcoin, vì ông vẫn là chủ sở hữu hợp pháp của 8.000 BTC. Điều này đã được Tòa án Tối cao Anh xác nhận hồi tháng 1 năm nay.

“Newport có thể sở hữu ổ cứng, nhưng họ không sở hữu dữ liệu bên trong. 8.000 Bitcoin đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi. Bất cứ ai trên thế giới cũng có thể kiểm chứng số dư đó bất kỳ lúc nào”, Howells nói.

Hiện tại, Howells đang lên kế hoạch mã hóa quyền sở hữu hợp pháp số 8.000 BTC thất lạc này thành một loại token mới trên lớp thứ 2 của Bitcoin, có tên Ceiniog Coin (INI). Token Ceiniog Coin dự kiến ra mắt sau tháng 10, và Howells cho biết sẽ có một đợt ICO vào cuối năm nay.

“Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái Ceiniog, một môi trường web3 tập trung vào thanh toán, tốc độ cao, khả năng mở rộng lớn, xác nhận nhanh, được bảo mật bởi blockchain Bitcoin và được bảo chứng bằng 8.000 Bitcoin”, Howells nói.