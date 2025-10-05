Sevilla vs Barcelona: Rashford đá chính

|
Rashford có phong độ cao khi ghi bàn hoặc kiến tạo trong 7 trận gần nhất.
Tỷ số: Sevilla vs Barcelona
Cục diện bảng xếp hạng: Sevilla đứng thứ 10 với 10 điểm, trong khi Barca xếp thứ 2 với 19 điểm.
Thông tin lực lượng:
- Sevilla thiếu Alfonso Gonzalez, Joan Jordan, Tanguy Nianzou vì chấn thương.
- Barcelona không có sự phục vụ của Joan Garcia, Gavi, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha và Ter Stegen.
Thông tin đáng chú ý:
- Sevilla đã để thủng lưới 2 lần trong mỗi bốn trận sân nhà gần nhất của họ.
- Sevilla đã ghi bàn trước khi kết thúc hiệp một ở 3 trong 4 trận đối đầu gần nhất trên sân nhà.
- Barcelona đã ghi bàn trong 45 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, kỷ lục của câu lạc bộ.
Sơ đồ chiến thuật
