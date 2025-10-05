Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sevilla vs Barcelona: Rashford đá chính

  • Chủ nhật, 5/10/2025 20:33 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Lúc 21h15 ngày 5/10, cựu tiền đạo MU được trao cơ hội sau màn thể hiện ấn tượng trong thời gian gần đây.

Rashford có phong độ cao khi ghi bàn hoặc kiến tạo trong 7 trận gần nhất.

Tỷ số: Sevilla vs Barcelona

Cục diện bảng xếp hạng: Sevilla đứng thứ 10 với 10 điểm, trong khi Barca xếp thứ 2 với 19 điểm.

Thông tin lực lượng:

  • Sevilla thiếu Alfonso Gonzalez, Joan Jordan, Tanguy Nianzou vì chấn thương.
  • Barcelona không có sự phục vụ của Joan Garcia, Gavi, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha và Ter Stegen.

Thông tin đáng chú ý:

  • Sevilla đã để thủng lưới 2 lần trong mỗi bốn trận sân nhà gần nhất của họ.
  • Sevilla đã ghi bàn trước khi kết thúc hiệp một ở 3 trong 4 trận đối đầu gần nhất trên sân nhà.
  • Barcelona đã ghi bàn trong 45 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, kỷ lục của câu lạc bộ.

Sơ đồ chiến thuật

Barcelona dau Sevilla anh 1

