Sesko gây ấn tượng

Tiền đạo Benjamin Sesko thể hiện tinh thần cống hiến và quyết tâm trước thềm derby Manchester tại vòng 4 Premier League vào ngày 14/9.

Sesko muốn nhanh chóng thích nghi tại MU. Ảnh: Reuters.

Sau loạt trận quốc tế, các cầu thủ Slovenia được HLV trưởng Matjaz Kek cho phép nghỉ một ngày trước khi trở về tập trung cùng CLB. Tuy nhiên, Sesko từ chối nghỉ ngơi và lập tức đáp chuyến bay trở lại Manchester để hội quân cùng MU.

Theo truyền thông Anh, ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ quốc gia, chân sút 22 tuổi không trở về nhà mà đi thẳng tới trung tâm huấn luyện Carrington. Tại đây, Sesko bắt đầu tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận derby Manchester với Man City diễn ra cuối tuần này.

Hành động này được đánh giá là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của tiền đạo người Slovenia. Gia nhập MU ở mùa hè vừa qua, Sesko nhanh chóng tạo dấu ấn bằng phong cách thi đấu mạnh mẽ và thái độ tập luyện nghiêm túc. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể ghi bàn nào cho “Quỷ đỏ”.

Trong bối cảnh MU cần sự bứt phá để cải thiện vị trí tại Premier League, việc Sesko nỗ lực tập luyện được cư dân mạng khen ngợi. “Cậu ấy đang sống trọn vẹn vì MU”, một nguồn tin nội bộ tiết lộ.

Trận derby Manchester luôn là cuộc so tài căng thẳng bậc nhất nước Anh. Với việc Sesko dốc sức tập luyện và sẵn sàng ra sân nếu được tin tưởng, HLV Ruben Amorim có thêm lý do để đặt niềm tin vào chân sút trẻ này ở trận đấu quan trọng.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.