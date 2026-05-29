Sếp Trung Quốc 'hứa' không sa thải nhân viên vì AI, robot

Mặc dù đang tự động hóa phần lớn khâu vận hành, nhà sáng lập JD.com cam kết 900.000 nhân viên sẽ không mất việc vì AI hay robot.

Ông Liu Qiangdong cam kết không thay thế nhân viên bằng AI và robot. Ảnh: SCMP.

Trong một bài phát biểu nội bộ ngày 27/5, nhà sáng lập JD.com Liu Qiangdong cam kết bảo vệ việc làm cho gần 900.000 nhân viên của công ty trong bối cảnh AI và robot đang được triển khai ngày càng rộng rãi.

"JD.com sẽ không sa thải bất kỳ nhân viên tuyến đầu nào và thay thế bởi máy móc", ông Liu nói trong video nội bộ. Ông cho biết công ty sẽ "làm mọi điều có thể để bảo vệ việc làm cho hàng trăm nghìn nhân viên, bao gồm cả công nhân phổ thông".

JD.com là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất Trung Quốc tính theo số lượng nhân viên. Lực lượng lao động của sàn thương mại điện tử này trải rộng từ người giao hàng, nhân viên bán hàng, người huấn luyện AI đến kỹ sư bảo trì robot. Đây chính là những vị trí dễ bị thay thế nhất bởi các công cụ tự động hoá.

Trái ngược với tuyên bố của nhà sáng lập, JD.com đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ không người lái trên diện rộng. Công ty đã thử nghiệm kho hàng không người vận hành, giao hàng bằng xe tự lái, trạm giao hàng tự động và cửa hàng tiện lợi không nhân viên.

Để giải quyết mâu thuẫn này, ông Liu cho biết JD.com đã thành lập hơn 80 trung tâm đào tạo lại trên toàn quốc, tập trung vào các kỹ năng bảo trì và sửa chữa hệ thống tự động. Người lao động bị máy móc thay thế sẽ được chuyển sang vận hành chính những thiết bị đó thay vì bị sa thải.

Cam kết của ông Liu không xuất hiện ngẫu nhiên. Nó phản ánh một căng thẳng lớn hơn trong xã hội Trung Quốc. Quốc gia này vừa muốn thống trị AI toàn cầu, vừa phải duy trì ổn định thị trường lao động trong bối cảnh kinh tế suy giảm và tỷ lệ thất nghiệp thanh niên ở mức cao.

Cuối tháng 4, một tòa án Trung Quốc ra phán quyết rằng các công ty không được sa thải nhân viên hoặc cắt giảm lương chỉ với lý do thay thế bằng AI.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc ban hành quy định yêu cầu các công ty phải đào tạo lại hoặc bố trí công việc khác cho người lao động trước khi sa thải. Đây là biện pháp bảo vệ nhân công mà hiếm có quốc gia trên thế giới thiết lập được.