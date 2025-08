Sếp Techcombank sang làm CEO One Mount

Từ ngày 1/8, hệ sinh thái Techcombank - One Mount - Masterise Group bắt đầu thực hiện việc luân chuyển lãnh đạo cấp cao.

Tân Tổng giám đốc One Mount Phùng Quang Hưng. Ảnh: OMG.

Theo thông báo mới nhất của One Mount, bà Nguyễn Thị Dịu, Tổng giám đốc tập đoàn, sẽ đảm nhận vai trò Phó chủ tịch thường trực HĐQT One Mount kiêm nhiệm Phó chủ tịch TCBS và Phó chủ tịch Masterise Group. Trong khi đó, ông Phùng Quang Hưng, nguyên Phó tổng giám đốc Techcombank, sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ tân Tổng giám đốc Tập đoàn One Mount từ ngày 1/8.

Theo tân Tổng giám đốc One Mount, việc nhận nhiệm vụ tại One Mount không chỉ là một vị trí mới, mà là một lời kêu gọi để phục vụ ở một tầm cao hơn.

“Mục tiêu của tôi là dẫn dắt tập đoàn phát triển kinh doanh trên nền tảng công nghệ và dữ liệu xuất sắc, đảm bảo sự tích hợp liền mạch, biến One Mount thành bệ phóng vững chắc, giúp Techcombank và toàn hệ sinh thái bứt phá mạnh mẽ hơn nữa”, ông Hưng chia sẻ.

Thông báo cho biết việc luân chuyển lãnh đạo là bước đi chiến lược nhằm phát huy trụ cột nhân tài, tối ưu hóa sức mạnh tổng hợp giữa tài chính và công nghệ, khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành của hệ sinh thái trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Dịu sẽ chuyển sang làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT One Mount kiêm nhiệm Phó chủ tịch TCBS và Phó chủ tịch Masterise Group. Ảnh: OMG.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao một cách liền mạch giữa Techcombank và One Mount cũng được xem như minh chứng cho một mô hình hệ sinh thái thống nhất và linh hoạt.

Được định vị rõ vai trò là trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo (data, AI, blockchain) kết nối hệ sinh thái số, One Mount quản lý và phát triển toàn bộ công nghệ và dữ liệu cho Techcombank và Masterise Group, không bị ràng buộc bởi các rào cản của định chế tài chính truyền thống.

Hệ sinh thái Techcombank - One Mount - Masterise Group được định hướng theo văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm (Customer-Centric): Phát triển sản phẩm/dịch vụ theo nhu cầu và trải nghiệm khách hàng, giúp mỗi khách hàng tham gia được tận hưởng trọn vẹn tất cả giá trị xuyên suốt từ ngân hàng, bất động sản, công nghệ, bán lẻ đến các chương trình khách hàng thân thiết và ứng dụng phong cách sống.