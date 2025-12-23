Seo Ye Ji gây bàn tán

Trong loạt ảnh mới, Seo Ye Ji khoe diện mạo trẻ trung, cá tính với mái tóc ngắn. Nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc nhận xét nữ diễn viên trông khác lạ.

Gần đây, nữ diễn viên Hàn Quốc Seo Ye Ji khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao khi đăng tải loạt ảnh cá nhân lên nền tảng xã hội. Trong hình ảnh, Seo Ye Ji xuất hiện với mái tóc ngắn gọn gàng, thần thái tươi tắn, rạng rỡ. Theo khung cảnh trong các tấm hình, nữ diễn viên dường như đang tận hưởng bữa tiệc mừng Giáng sinh.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan tỏa và trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn khán giả Hàn Quốc. Nhiều tờ báo tại Hàn Quốc dành bài viết phân tích sự thay đổi ngoại hình của ngôi sao It's Okay to Not Be Okay.

Hình ảnh mới của Seo Ye Ji. Ảnh: @yeyeji_seo.

Theo SPOTV, Seo Ye Ji trông "trưởng thành hơn, với biểu cảm bình yên và khác biệt rõ rệt". Trong khi đó, Segye viết: "Đó có thật là Seo Ye Ji không?. Ngoại hình khác đến mức không thể nhận ra”. Tờ MKSports nhận định: "Thật khó tin, tôi suýt không nhận ra cô ấy".

Nhiều khán giả cho rằng ngoài việc thay đổi kiểu tóc, nữ diễn viên còn giảm cân khiến gương mặt càng nhỏ nhắn, thon gọn.

Seo Ye Ji từng nổi tiếng với hình tượng quyến rũ, mái tóc dài, nên kiểu tóc ngắn lần này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong phong cách cá nhân của nữ diễn viên.

Seo Ye Ji sinh năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc, là diễn viên nổi tiếng với các vai diễn trong Điên thì có sao, Hồi ức Alhambra... Cô tốt nghiệp Đại học Complutense Madrid, Tây Ban Nha, chuyên ngành báo chí và ra mắt năm 2013 qua phim Potato Star 2013QR3. Từng vướng tranh cãi năm 2021 liên quan đến đời tư, cô trở lại mạnh mẽ từ năm 2024, tham gia nhiều dự án.

Giữa năm, ngôi sao 35 tuổi vướng tin từng hẹn hò Kim Soo Hyun. Sau đó, trên trang Fancafe chính thức, Seo Ye Ji viết: “Tôi cũng là con người, vì vậy tôi cũng cảm thấy gánh nặng, choáng ngợp, mệt mỏi, buồn bã và ngột ngạt. Xin hãy dừng chuyện này lại. Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến người đó và anh trai của người đó nữa. Tôi không biết tại sao phải giải thích chuyện này”.