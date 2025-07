Selena Gomez và bạn trai tình tứ

Taylor Swift tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 33 của cô bạn thân Selena Gomez. Bữa tiệc còn có hôn phu của Selena là Benny Blanco, cùng nhiều người bạn thân thiết khác của cặp đôi.

Theo Page Six, Taylor Swift gây chú ý trong loạt ảnh đăng tải trên Instagram hôm 20/7, ghi lại cảnh nữ ca sĩ vui vẻ tận hưởng bữa tiệc sinh nhật tuổi 33 của cô bạn thân Selena Gomez.

Bộ đôi thân thiết chụp ảnh tại căn phòng ngập tràn bóng bay. Taylor xuất hiện trong chiếc váy đen dài tay, đánh son đỏ nổi bật. Trong khi đó, Selena diện một bộ jumpsuit lấp lánh và áo khoác lông sang trọng. Ở một khoảnh khắc khác, Selena đùa giỡn cùng nhóm bạn trên sân thượng, trao nụ hôn ngọt ngào cho hôn phu Benny Blanco trong bữa tiệc.

Selena Gomez hạnh phúc bên Benny Blanco.

“Khi chuẩn bị đón tuổi 33, tôi không thể không suy ngẫm về hành trình tuyệt vời đã đưa mình đến ngày hôm nay. Năm vừa qua thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Và tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc vì điều đó, nhờ tất cả các bạn”, Selena chú thích dưới loạt ảnh.

Cô chia sẻ thêm: "Cảm ơn các bạn vì tình yêu và sự tử tế. Dù là cổ vũ từ xa, cùng tôi chia sẻ những thăng trầm, hay chỉ đơn giản là lắng nghe, các bạn đã khiến năm nay của tôi trở nên không thể nào quên. Tôi vô cùng trân trọng tình cảm của mọi người. Tôi mong sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng các bạn, lưu giữ những ký ức mới và tiếp tục hành trình tuyệt vời này bên nhau".

Taylor tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 33 của Selena. Ảnh: IGNV.

Chỉ vài ngày trước đó, một nguồn tin tiết lộ Taylor Swift sẽ tham dự đám cưới của Selena tại Montecito, California vào tháng 9 tới.

“Đám cưới của Selena và Benny sẽ kéo dài trong 2 ngày. Buổi lễ chỉ dành cho bạn bè và gia đình, nhưng danh sách khách mời có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, bao gồm Taylor Swift và Travis Kelce, các bạn diễn của Selena trong Only Murders in the Building, cùng nhiều nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng là bạn bè hoặc từng hợp tác với Benny”, một người trong cuộc chia sẻ với Daily Mail.

Một nguồn tin khác cũng cho biết Selena Gomez đã cố gắng sắp xếp ngày cưới sao cho phù hợp với lịch trình bận rộn của Taylor Swift. “Cô ấy rất mong Taylor đến và sẽ rất vui nếu Taylor có thể dắt bạn trai đi cùng”, người này cho hay.

Selena Gomez và Benny Blanco đính hôn vào tháng 12/2024, sau hơn một năm hẹn hò. Trong khi, mối quan hệ của Taylor và bạn trai Travis Kelce cũng đang tiến triển rất tốt đẹp. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp đi hẹn hò, dành thời gian bên nhau.