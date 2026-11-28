Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank - đạt giải Sao Khuê 2024 - giúp lãnh đạo doanh nghiệp duyệt lệnh và theo dõi số dư ngay trên điện thoại.

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, hình ảnh người đứng đầu tổ chức không còn gắn liền với chiếc bàn làm việc cố định tại văn phòng. Các tổng giám đốc và giám đốc tài chính luôn phải di chuyển liên tục giữa nhà máy sản xuất, công trường xây dựng, cảng biển logistics hoặc tham dự hội nghị giao thương quốc tế.

Thế nhưng, mọi hoạt động thanh toán của công ty từ trả tiền nguyên vật liệu, nộp thuế thông quan cho đến chi lương nhân sự đều cần đến thao tác xác nhận cuối cùng của người đại diện pháp luật.

Giải phóng khỏi sự phụ thuộc vào máy tính văn phòng

Trước đây, khi các nghiệp vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng tổ chức chỉ được thiết kế thuần túy trên nền tảng trình duyệt máy tính để bàn đi kèm thiết bị bảo mật phần cứng rời, mỗi chuyến công tác xa của sếp đều trở thành nỗi ám ảnh đối với bộ phận kế toán.

Khi phát sinh giao dịch chuyển khoản gấp để chốt nguyên liệu hay nộp thuế giải phóng hàng tại cảng nhưng giám đốc đang trên đường di chuyển không thể mở máy tính cá nhân, toàn bộ luồng thanh toán buộc phải đình trệ. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ sản xuất kinh doanh của toàn đơn vị.

Nhằm xóa bỏ rào cản về không gian và thiết bị trong quản trị tài chính B2B, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đầu tư vào công nghệ để phát triển và nâng cấp ứng dụng ngân hàng số trên thiết bị di động dành riêng cho doanh nghiệp mang tên SeAMobile Biz.

Ứng dụng ngân hàng số SeAMobile Biz giúp chủ doanh nghiệp phê duyệt giao dịch và kiểm soát dòng tiền tức thời trên điện thoại di động.

Với thiết kế giao diện thông minh, tốc độ xử lý vượt trội và hệ thống bảo mật đa lớp tiên tiến, SeAMobile Biz vượt qua nhiều vòng thẩm định khắt khe của hội đồng chuyên môn để được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức.

Giải thưởng này là sự ghi nhận cho chất lượng trải nghiệm mà ứng dụng mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp. Giờ đây, dù đang ở sân bay, trên công trường hay trong phòng họp với đối tác, chủ doanh nghiệp và giám đốc tài chính chỉ cần mở điện thoại thông minh là có thể nắm bắt tức thời bức tranh tổng thể về số dư đa tài khoản. Đồng thời, người dùng dễ dàng theo dõi lịch sử biến động ngân quỹ theo thời gian thực và thực hiện duyệt từng giao dịch hoặc duyệt theo lô hàng trăm lệnh chuyển khoản, chi lương, nộp thuế điện tử do kế toán trưởng khởi tạo chỉ với vài thao tác, xác thực bằng Soft OTP tích hợp sẵn trong ứng dụng.

Đồng bộ hóa hệ sinh thái số mở đường cho loạt đặc quyền

Sức mạnh của SeAMobile Biz sẽ nhân lên khi được kết nối đồng bộ theo thời gian thực với nền tảng ngân hàng số trên máy tính SeANet, cùng toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm tài khoản, thẻ và tín dụng doanh nghiệp của SeABank.

Mọi giao dịch khởi tạo trên SeANet tại văn phòng đều lập tức hiển thị thông báo chờ xử lý trên điện thoại của ban giám đốc, tạo nên luồng vận hành tài chính không điểm dừng.

Sự kết nối giữa ứng dụng SeAMobile Biz, nền tảng SeANet cùng gói Business Combo Account và thẻ SeABiz Ultra Cash mang đến trải nghiệm quản trị tài chính trọn vẹn.

Không dừng lại ở đó, khi kết hợp trải nghiệm di động thông minh trên SeAMobile Biz cùng gói tài khoản đặc quyền Business Combo Account và dòng thẻ ghi nợ SeABiz Ultra Cash, nhà lãnh đạo sẽ sở hữu trong tay bộ công cụ tiết giảm chi phí vận hành tối ưu.

Thông qua gói Business Combo Account, mọi lệnh chuyển tiền nội địa cho nhà cung cấp và trả lương tự động được sếp phê duyệt trên di động đều được hưởng đặc quyền miễn phí dịch vụ, bên cạnh ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế và phí bảo lãnh dự thầu trực tuyến trên SeANet cho doanh nghiệp đủ điều kiện.

Cùng lúc đó, chủ doanh nghiệp cũng dễ dàng theo dõi hạn mức, kiểm soát sao kê chi tiêu của các phòng ban và khóa, mở thẻ phụ của dòng thẻ ghi nợ SeABiz Ultra Cash ngay trên điện thoại.

Bộ sản phẩm của SeABank có khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu chi trả hóa đơn điện nước, cước vận tải, ngân sách tiếp thị quảng cáo cùng chính sách miễn phí thường niên năm đầu tiên, hoàn lại khoản phí này cho năm tiếp theo khi đạt doanh số sử dụng và hoàn tiền chi tiêu hấp dẫn. Sự kết hợp giữa trợ lý số SeAMobile Biz và hệ sinh thái tài chính toàn diện của SeABank giúp lãnh đạo doanh nghiệp rảnh tay điều hành và tự tin dẫn dắt tổ chức bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.