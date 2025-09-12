Sẽ trưng bày sản phẩm chăn nuôi, thú y và công nghệ mới từ 40 quốc gia

Triển lãm chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt sẽ diễn ra ngày 8-10/10 tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn (Đại lộ Nguyễn Văn Linh, TP.HCM).

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì họp báo, giới thiệu về triển lãm chuyên ngành chăn nuôi VIETSTOCK 2025 - sự kiện thường niên do Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp Tập đoàn Infomar Markets tổ chức.

Với chủ đề "Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi", dự kiến thu hút hơn 13.000 khách tham quan với quy mô hơn 300 đơn vị trưng bày đến từ 40 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Trên diện tích mặt bằng khoảng 13.000 m2, triển lãm sẽ mở ra không gian trải nghiệm toàn diện và đa dạng về ngành chăn nuôi, bao gồm các sản phẩm chế biến, dịch vụ và công nghệ mới nhất theo các nhóm lĩnh vực như thiết bị công nghệ và giải pháp kỹ thuật; dinh dưỡng, giống và chăm sóc vật nuôi; thành phẩm chăn nuôi và kết nối thị trường..., trong đó khu gian hàng Việt Nam được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp trong nước với sự đồng hành của Cục Chăn nuôi và Thú y.

Ban tổ chức trả lời tại buổi họp báo.

Theo bà Nguyễn Phương Thảo, Trưởng dự án cấp cao tập đoàn Infomar Markets, trong 3 ngày diễn ra sự kiện, tổ chức khoảng 70 phiên hội nghị, hội thảo kỹ thuật và diễn đàn chuyên đề, cung cấp kiến thức chuyên sâu và cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất trong ngành chăn nuôi.

Đặc biệt sẽ có nhiều chuyên đề tập trung vào những vấn đề trọng yếu hiện nay của ngành như kháng thuốc kháng sinh, chăn nuôi heo, tái tạo chất thải thành năng lượng và kiểm soát môi trường.

Đại diện lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết Cục sẽ chủ trì 3 phiên chương trình gồm các phiên toàn thể: Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm phát triển chăn nuôi bền vững.

Hai phiên chuyên đề về phát triển ngành chăn nuôi bền vững, nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý vaccine và thuốc thú y trong tình hình mới.

Hiện nay, ngành chăn nuôi Việt Nam đang đối mặt tình trạng kháng thuốc kháng sinh, chủ yếu do người nuôi lạm dụng thuốc kháng sinh và sử dụng không đúng cách.

Vì vậy, diễn đàn Kháng thuốc kháng sinh sẽ lần đầu tiên được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức thực tiễn, chiến lược thực hiện phù hợp tình hình mới cho các nhà quản lý và người chăn nuôi Việt Nam.