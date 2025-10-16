Sẽ sớm triển khai phái sinh, quỹ ETF vàng tại Việt Nam

Đây là chia sẻ của Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải trong Tọa đàm về việc thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức.

Giá vàng trong nước đang ghi nhận xu hướng tăng cao cùng giá thế giới. Ảnh: Trương Hiếu.

Theo đó, ông Bùi Hoàng Hải - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) - cho rằng thị trường vàng Việt Nam đề xuất hai sản phẩm có thể triển khai sớm.

Đó là phái sinh vàng, giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro biến động giá và đáp ứng nhu cầu đầu cơ hợp pháp và chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng nhằm phục vụ nhu cầu tích trữ an toàn của người dân.

Theo ông Hải, pháp lý về phái sinh vàng hiện cho phép triển khai ngay vì Việt Nam đã có thị trường phái sinh hoạt động ổn định, có cơ chế thanh toán, ký quỹ minh bạch. Tuy nhiên, cần xác định rõ giá cơ sở tham chiếu, có thể lấy từ sàn vàng quốc gia hoặc các sàn uy tín như LME hay Comex…

Riêng ETF vàng cần sàn giao dịch vàng vật chất làm nền tảng, song vẫn có thể thực hiện thông qua giao dịch thỏa thuận giữa các quỹ đầu tư nếu NHNN cho phép.

"Việc hình thành Sở Giao dịch vàng quốc gia tương tự Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ tạo nền tảng pháp lý và kỹ thuật vững chắc, giúp thị trường vận hành đồng bộ, an toàn", ông Hải góp ý.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng hoạt động lưu ký và kiểm định vàng là yếu tố trọng yếu. Các sản phẩm giao dịch trên sàn cần được tiêu chuẩn hóa, chỉ nên niêm yết những loại vàng đạt chuẩn như 99,99% hoặc 24K để tập trung thanh khoản, thuận lợi trong thanh toán và phát triển sản phẩm phái sinh sau này.

Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh NHNN không trực tiếp xây dựng hay vận hành sàn vàng, việc này thực tế sẽ do doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân phối hợp thực hiện dưới sự quản lý của cơ quan chức năng.

Quá trình triển khai cần thận trọng và từng bước chắc chắn, bởi đây là chính sách có tác động lớn đến kinh tế vĩ mô. Trước khi vận hành, phải đánh giá kỹ mô hình, phạm vi hàng hóa giao dịch, cơ chế vận hành, xử lý thông tin.

“Trước mắt, sàn vàng sẽ tập trung minh bạch hóa hoạt động nhập khẩu và giao dịch vàng miếng. Các sản phẩm như phái sinh hay chứng chỉ vàng sẽ tiếp tục được phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nghiên cứu ở giai đoạn tiếp theo”, Phó thống đốc cho biết.

Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh khâu kiểm định và lưu ký là nền tảng quan trọng, cần thời gian hoàn thiện. Lãnh đạo NHNN lưu ý có nhiều quan điểm có thể triển khai nhưng cần xác định mục tiêu vĩ mô, cao nhất của việc lập sàn giao dịch vàng. Giai đoạn đầu, sàn chỉ giao dịch vàng đạt tiêu chuẩn quốc tế, song song với việc chuẩn hóa quy trình kiểm định trong nước.

NHNN sẽ xây dựng dự thảo quy định pháp lý, xin ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

"Các đơn vị phối hợp, góp ý khẩn trương để hoàn thành nhiệm vụ trong 10 ngày theo chỉ đạo của Chính phủ", Phó thống đốc đề nghị.