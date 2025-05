Sẽ kết thúc hoạt động 696 thanh tra huyện và 1.001 thanh tra cấp sở

Sáng 8/5, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15.

Theo đó, dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi gồm 9 chương và 64 điều, trong đó đã bỏ 54 điều so với luật hiện hành quy định về thanh tra bộ; thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ; cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ, thanh tra sở, thanh tra huyện, tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành...

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, việc lược bỏ 54 điều đã cắt giảm trên 40% các thủ tục hành chính. Đồng thời, dừng hoạt động của 12 thanh tra bộ, 5 thanh tra tổng cục và cục thuộc bộ, thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 696 thanh tra huyện, 1.001 thanh tra sở và 53 cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Mô hình tổ chức của Thanh tra Chính phủ được quy định gồm: Thanh tra Chính phủ; thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; cơ quan thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra cơ yếu; cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cũng theo ông Đoàn Hồng Phong, dự thảo luật quy định thống nhất một hoạt động thanh tra, không phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Dự thảo luật cũng bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan thanh tra trong công tác phòng, chống lãng phí; bổ sung quy định về kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra; bổ sung quy định về chuyển thông tin cho cơ quan điều tra trong hoạt động thanh tra để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (UBPLTP) Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra, tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Thanh tra 2022, trong đó có việc xác định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn mới của cơ quan thanh tra.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cần làm rõ cơ chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với các bộ không tổ chức thanh tra bộ và cơ chế giữa thanh tra tỉnh với sở, ngành, UBND cấp xã để đảm bảo yêu cầu chuyên môn trong thanh tra lĩnh vực đặc thù và cơ sở.

"Sau khi thực hiện việc sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra, với việc tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương, có thể dẫn đến phát sinh tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra chuyên ngành, ngoài ra cũng có thể chồng chéo với hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử", ông Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.

Dự kiến, trường hợp Luật Thanh tra sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

