Chủ tịch tỉnh và nhiều chủ tịch huyện ở Đắk Lắk ‘quên’ tiếp dân

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành công văn về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Trước đó vào cuối năm 2024, Thanh tra Chính phủ đánh giá công tác PCTN năm 2023 tỉnh Đắk Lắk đạt 69,25/100 điểm.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ nhiều tồn tại, thiếu sót tại tỉnh này.

Một trong những tồn tại được TTCP chỉ ra là việc thực hiện Luật Tiếp công dân. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạt 1,83/2 điểm do 1 tháng (tháng 3/2023) ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh thay vì trực tiếp tiếp dân.

Chưa hết, ở cấp huyện, điểm số tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạt 0,5/1,5 điểm. Có 5 Chủ tịch UBND huyện (Lắk, M’đrắk, Krông Pắc, Krông Năng và Ea H’leo) đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tiếp dân theo quy định.

Ngoài ra, việc tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cũng bị đánh giá thấp (0,58/1,5 điểm) do 10 đơn vị không tiếp dân đầy đủ gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Y tế; Sở Thông tin truyền thông; Sở Xây dựng.

Bên cạnh vấn đề tiếp công dân, công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước cũng còn nhiều hạn chế.

Có hai nội dung đạt điểm thấp gồm: Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật PCTN 2018 được 4,89/6 điểm do chỉ có 31/38 đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng hợp lệ.

Kết quả thực hiện chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) năm 2023 không có điểm. Nguyên nhân là tại thời điểm cung cấp hồ sơ, tài liệu minh chứng cho TTCP thì Bộ Thông tin và Truyền thông chưa công bố điểm thực hiện chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2023.

Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng được 22,53/40 điểm. Có một số tiêu chí đạt điểm thấp như: Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát được 0,01/3 điểm. Nguyên nhân do kết quả phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng qua công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng còn thấp.

Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo được 0,02/2 điểm. Nguyên nhân do tỷ lệ phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng qua công tác xử lý tin báo, phản ánh và giải quyết tố cáo của các cơ quan chức năng còn thấp.

Tiêu chí kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được 2,05/5 điểm. Nguyên nhân là tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản tham nhũng thấp.

Cụ thể, qua công tác điều tra của cơ quan Công an phát hiện dấu hiệu tham nhũng số tiền trên 1,2 tỷ đồng nhưng thu hồi chỉ được hơn 300 triệu đồng; qua công tác thi hành án trên 8,2 tỷ đồng nhưng thu hồi chỉ được hơn 4,7 tỷ đồng .

