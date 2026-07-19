Scaloni trước cuộc hẹn với lịch sử

Nếu giúp Argentina đánh bại Tây Ban Nha, Lionel Scaloni sẽ đứng trước cột mốc mà suốt gần 90 năm qua chưa HLV nào chạm tới: bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Chung kết World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của Messi, mà còn là thời khắc định đoạt di sản của Lionel Scaloni.

Khi Argentina bước ra sân ở trận chung kết World Cup 2026, mọi ánh mắt gần như đều hướng về Lionel Messi. Với nhiều người, đây có thể là lần cuối siêu sao 39 tuổi xuất hiện ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Nhưng phía sau câu chuyện của Messi còn một di sản khác cũng chờ được định đoạt: Lionel Scaloni.

Chiến thắng trước Tây Ban Nha sẽ không chỉ mang về ngôi sao thứ tư cho bóng đá Argentina. Nó còn đưa Scaloni trở thành HLV thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, sau Vittorio Pozzo cùng tuyển Italy vào các năm 1934 và 1938.

Trong kỷ nguyên hiện đại, thành tích ấy gần như là điều không tưởng. Từ sau Italy, không đội tuyển nào có thể đăng quang ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Brazil thời Pele, Pháp của Didier Deschamps hay những thế hệ vàng khác đều dừng bước trước thử thách ấy.

Argentina của Scaloni giờ chỉ còn cách cột mốc lịch sử đúng một trận đấu.

Người kiến tạo kỷ nguyên vàng

Khi tiếp quản tuyển Argentina vào năm 2018, Scaloni không phải cái tên được kỳ vọng. Ông chưa từng dẫn dắt một CLB hay đội tuyển chuyên nghiệp với tư cách HLV trưởng. Quyết định trao đội tuyển cho cựu hậu vệ này khi ấy bị xem là một giải pháp tình thế.

Tám năm sau, Scaloni lại trở thành kiến trúc sư của giai đoạn thành công nhất bóng đá Argentina trong nhiều thập kỷ.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Argentina lần lượt vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024. Điều quan trọng hơn cả là Scaloni xây dựng được một tập thể cân bằng, nơi Messi vẫn là linh hồn nhưng không còn phải gánh vác mọi trách nhiệm như những năm trước.

Emiliano Martinez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez hay Lautaro Martinez đều có thể định đoạt trận đấu. Chính sự đa dạng ấy giúp Argentina duy trì sức cạnh tranh ngay cả khi Messi không còn ở đỉnh cao phong độ.

Thành công lớn nhất của Scaloni cũng không nằm ở số danh hiệu. Ông tạo ra một đội tuyển biết thích nghi.

Từ lựa chọn gây hoài nghi năm 2018, Scaloni giờ đứng trước cơ hội viết nên chương huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Argentina.

Trong bài bình luận trên La Nacion, nhà báo Ariel Senosiain ví Argentina là "đội tuyển của những chú tắc kè". Đó là tập thể có thể thay đổi cách tiếp cận theo từng đối thủ, từng thời điểm và từng diễn biến của trận đấu. Argentina có thể pressing tầm cao, lùi sâu phòng ngự hay chơi trực diện mà không đánh mất bản sắc.

Khả năng thích nghi ấy là nền tảng cho những chiến thắng ở vòng knock-out. Argentina không phải lúc nào cũng là đội chơi hay hơn, nhưng thường là đội điều chỉnh tốt hơn.

Nếu vượt qua Tây Ban Nha, Scaloni sẽ không chỉ bổ sung thêm một danh hiệu. Ông sẽ có cơ sở để được đặt cạnh những HLV vĩ đại nhất lịch sử World Cup, đồng thời mở ra một chương mới trong lịch sử bóng đá Argentina.

Cột mốc vượt khỏi biên giới Argentina

Nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận chung kết, Scaloni sẽ không chỉ tiến gần hơn đến vị thế của những HLV vĩ đại nhất lịch sử tuyển Argentina, mà còn ghi tên mình vào một cột mốc đặc biệt của bóng đá thế giới.

Trước ông, Cesar Luis Menotti mang về chức vô địch World Cup đầu tiên cho Argentina vào năm 1978 bằng thứ bóng đá giàu tính cống hiến. Tám năm sau, Carlos Bilardo xây dựng một tập thể xoay quanh Diego Maradona để chinh phục World Cup 1986, trước khi tiếp tục đưa đội tuyển vào chung kết năm 1990.

Scaloni không đi theo con đường của bất kỳ người tiền nhiệm nào. Ông không cố gắng tạo ra một trường phái riêng. Điều làm nên dấu ấn của nhà cầm quân 48 tuổi nằm ở khả năng thích nghi. Argentina dưới thời Scaloni có thể chơi kiểm soát, pressing quyết liệt hoặc lùi sâu phòng ngự tùy theo từng đối thủ và diễn biến của trận đấu.

World Cup 2022 đưa ông lên đỉnh cao, còn hai chức vô địch Copa America giúp Argentina khép lại nhiều năm khát danh hiệu ở đấu trường khu vực. Nhưng nếu tiếp tục đăng quang tại World Cup 2026, Scaloni sẽ chạm đến một cột mốc còn đặc biệt hơn: trở thành HLV đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại bảo vệ thành công chức vô địch thế giới.

Messi sẽ giúp Scaloni đi vào lịch sử bóng đá thế giới?

Dĩ nhiên, để bước vào lịch sử, Argentina phải vượt qua thử thách lớn nhất giải đấu. Tây Ban Nha của Luis de la Fuente đang là đội bóng hoàn thiện bậc nhất World Cup với khả năng kiểm soát thế trận, hệ thống pressing đồng bộ và tuyến giữa gần như không cho đối thủ nhiều khoảng trống.

Đó cũng là bài kiểm tra lớn nhất dành cho Scaloni. Ông không chỉ cần tìm cách hạn chế sức mạnh của Tây Ban Nha, mà còn phải chứng minh một lần nữa khả năng điều chỉnh chiến thuật vốn trở thành thương hiệu của mình trong nhiều năm qua.

Trận chung kết có thể được nhắc đến như lời chia tay đẹp của Messi với sân khấu World Cup. Nhưng với Scaloni, đây là cơ hội để khẳng định giá trị của cả một hành trình. Chỉ còn một trận đấu nữa, ông có thể đưa tên mình vào nhóm những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá thế giới.