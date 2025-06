Sau vụ rơi máy bay ở Ấn Độ, Boeing 787-8 có còn an toàn nhất thế giới?

Vụ rơi Boeing 787 tại Ấn Độ ngày 12/6 khiến 241 người thiệt mạng, tiếp tục giáng đòn mạnh vào nỗ lực khôi phục niềm tin của Boeing sau loạt bê bối an toàn hàng không.

Boeing vẫn chưa hồi phục sau hàng loạt bê bối an toàn và sản xuất. Ảnh: Reuters.

Ngày 12/6, một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India đã gặp nạn chỉ chưa đầy một phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad (Ấn Độ), khiến 241 hành khách thiệt mạng, chỉ duy nhất một người sống sót.

Đây là thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua, cũng là tai nạn đầu tiên gây chết người liên quan đến dòng Boeing 787-8 Dreamliner kể từ khi máy bay này được đưa vào khai thác.

Dòng máy bay "an toàn nhất" cũng gặp nạn

Theo WSJ, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, Mỹ sẽ phối hợp với giới chức Ấn Độ để điều tra. Quá trình điều tra sẽ tập trung vào các yếu tố như cấu hình bề mặt điều khiển bay, liên lạc giữa phi công và đài kiểm soát không lưu, cũng như hồ sơ bảo trì của máy bay.

Dữ liệu từ hộp đen - thiết bị ghi lại toàn bộ thông tin chuyến bay và âm thanh trong buồng lái - sẽ đóng vai trò then chốt trong việc làm sáng tỏ nguyên nhân tai nạn.

"Vụ việc này đặc biệt gây nhiều bối rối, bởi Dreamliner vốn nổi tiếng với hồ sơ an toàn gần như hoàn hảo. Đây là một mẫu máy bay tuyệt vời, được các phi công yêu thích và tích hợp rất nhiều tính năng bảo đảm an toàn", Jeff Guzzetti, cựu điều tra viên cao cấp của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), nhận định.

Hiện trường đổ nát sau vụ rơi máy bay thảm khốc tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Thực tế, chiếc Dreamliner gặp nạn lần này đã hoạt động hơn một thập kỷ. Máy bay lần đầu cất cánh vào cuối năm 2013 và được bàn giao cho Air India vào tháng 1/2014. Tính đến tháng 6, chiếc máy bay đã tích lũy hơn 41.000 giờ bay, bao gồm 58 chuyến trong tháng 5 và 21 chuyến trong nửa đầu tháng 6, theo dữ liệu từ Cirium và FlightRadar24.

Trước thảm họa hôm thứ Năm, Boeing 787-8 Dreamliner được xem là mẫu máy bay thân rộng có hồ sơ an toàn đáng tin cậy nhất trong ngành hàng không thương mại, chưa từng ghi nhận tai nạn chết người kể từ khi ra mắt năm 2011.

Nhìn chung, dòng 787 có 3 phiên bản: Boeing 787-8, còn được gọi là Dreamliner (sức chứa tối đa 248 hành khách, tầm bay 13.530 km), Boeing 787-9 (sức chứa tối đa 296 hành khách, tầm bay 14.010 km), Boeing 787-10 (sức chứa tối đa 330 hành khách, tầm bay 11.910 km).

Trong đó, Dreamliner là mẫu thân rộng bán chạy nhất của Boeing, với gần 1.200 chiếc đã được bàn giao và hơn 1 tỷ lượt hành khách đã được vận chuyển. Hãng cũng cho biết dòng Dreamliner đã giúp mở ra 180 tuyến bay thẳng mới, vượt xa kỳ vọng ban đầu là 80 tuyến.

Những chiếc máy bay Dreamliner có thiết kế cấu trúc composite tiên tiến, qua đó giảm trọng lượng và tiết kiệm nhiên liệu lên đến 25% so với các dòng máy bay cùng phân khúc.

Đồng thời, đây cũng là một trong những mẫu máy bay thân rộng có tốc độ cao nhất từng được sản xuất. Dòng này có tầm bay tối đa 13.530 km và sức chứa 248 hành khách.

Boeing 787-8 Dreamliner được mệnh danh là một trong những máy bay hiện đại và an toàn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Boeing 787 cũng không ít lần vướng rắc rối sản xuất. Mẫu máy bay này từng bị đình bay vào năm 2013 do lỗi pin, song không ghi nhận thương vong. Trong khi đó, dòng 737 MAX bị cấm bay nhiều năm sau hai vụ tai nạn chết người và vẫn đang đối mặt với hàng loạt vấn đề sản xuất.

Gần đây, Boeing buộc phải ngừng giao hàng gần 2 năm để xử lý các vấn đề kiểm soát chất lượng. Một số nhân viên tố cáo quy trình sản xuất bị cắt xén và cảnh báo về những rủi ro an toàn bị phớt lờ. Năm ngoái, giữa làn sóng chỉ trích, Boeing đã tổ chức họp báo kéo dài 2 giờ nhằm chứng minh sự an toàn của dòng 787, trong đó các kỹ sư trình bày hàng loạt thử nghiệm kỹ thuật.

Boeing còn đủ sức gượng dậy?

Giờ đây, vụ tai nạn với Air India là phép thử lớn đối với CEO Boeing Kelly Ortberg - người mới nhậm chức từ tháng 8. Ortberg từng thừa nhận Boeing "không còn chỗ cho sai sót" và tuyên bố chất lượng sản xuất đang được cải thiện, niềm tin khách hàng đang quay trở lại.

Ông cũng tiết lộ Boeing vừa được FAA cho phép nâng công suất sản xuất 787 từ 5 lên 7 chiếc mỗi tháng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực phục hồi.

Hiện, Boeing xác nhận đã liên hệ với Air India và sẵn sàng hỗ trợ điều tra. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng đã giảm gần 5% sau sự cố.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nhạy cảm đối với Boeing. Hãng chỉ vừa mới bắt đầu phục hồi sau 3 sự cố nghiêm trọng liên quan đến dòng 737 MAX, bao gồm 2 vụ tai nạn chết người. Một sự cố khác vào tháng 1/2024 - khi nắp cửa bật tung giữa không trung - đã giáng đòn mạnh vào danh tiếng Boeing, dẫn đến sự ra đi của cựu CEO Dave Calhoun cùng nhiều lãnh đạo cấp cao, theo Reuters.

Dư luận vẫn dành sự nghi ngờ cho Boeing sau hàng loạt sự cố trong quá khứ. Do đó, trách nhiệm xoa dịu công chúng và giới đầu tư giờ đây đổ dồn lên ban lãnh đạo, nhất là khi tân CEO Kelly Ortberg đang hướng đến Triển lãm Hàng không Paris (16-22/6) với hơn 300 đơn đặt hàng mới và tiến độ sản xuất 737 được đẩy nhanh trong tháng qua.

"Những vấn đề sản xuất trước đây của Boeing chắc chắn sẽ được nhắc lại. Dàn lãnh đạo, vốn còn non trẻ, cần thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trong những ngày tới", Paul Charles, CEO công ty tư vấn du lịch cao cấp PC Agency tại London, nhận định.

Tập đoàn này đã chịu tổn thất tài chính nặng nề và liên tục trì hoãn giao hàng do phải khắc phục hàng loạt lỗi kỹ thuật và thỏa mãn yêu cầu giám sát nghiêm ngặt từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).