Sau vụ ngộ độc ở TP.HCM: Nhiều người e dè ăn bánh mì

Sau khi hơn 300 người ở TP.HCM bị ngộ độc thực phẩm vì ăn bánh mì Cóc - ở hai cơ sở cùng thương hiệu, người tiêu dùng có tâm lý e dè với bánh mì.

Chị Vũ Vân Vy (ngụ đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất) cho biết, chị là người rất thích ăn bánh mì. Tuy nhiên, sau khi biết thông tin về việc ăn bánh mì bị ngộ độc hàng loạt, chị đã ít ăn hơn trước.

"Trước đây, khoảng 3-4 ngày, tôi ăn bánh mì một lần. Thế nhưng, cả tuần qua, tôi chưa dám mua bánh mì trở lại vì sợ các nguyên liệu trong bánh mì không đảm bảo vệ sinh”, chị Vy nói.

Theo chị Vy, các thành phần làm nhân bánh mì như thịt heo, chả lụa, pate, bơ, chà bông... thường khó xác định nguồn gốc, xuất xứ nếu người bán lấy hàng từ các mối quen kiểu "nhà làm". Chính vì vậy, chị quyết định hạn chế ăn bánh mì hơn trước.

Người dân lo ngại thực phẩm "bẩn" trà trộn vào ổ bánh mì. Ảnh: Đại Việt.

Anh Trần Công Minh (ngụ đường Đỗ Thị Lời, phường Nhiêu Lộc) chia sẻ, cách đây 3 ngày, anh có hỏi người bán bánh mì gần nhà về xuất xứ của hũ pate và bơ của họ. Tuy nhiên, người bán chỉ biết là pate và bơ do mối quen lâu năm giao tới. Nguồn gốc những sản phẩm này từ đâu thì người bán không rõ.

“Người bán không biết gan heo, thịt heo làm pate có chất lượng ra sao thì ai dám ăn. Biết đâu thịt heo, gan heo kém chất lượng được sử dụng làm pate thì sao?”, anh Minh nói.

Còn anh Lê Phong (ngụ phường Tam Bình) cho hay, trước đây gia đình anh rất thích ăn bánh mì, nhưng sau mấy vụ ngộ độc thực phẩm, gia đình anh cũng hạn chế mua.

"Hồi trước trên đường chở con đi học, tôi ghé mua dọc đường, "tiện đâu mua đó", nhưng giờ cháu muốn ăn thì chuyển dần sang lựa chọn tiệm có thương hiệu, tiệm lớn, uy tín. Giá cả có cao hơn một chút, nhưng tâm lý người dùng mà, nếu mua ở tiệm lớn, có thương hiệu thì tin tưởng vào chất lượng hơn, cũng như đảm bảo được quy định vệ sinh an toàn thực phẩm", anh Phong nói.

Chị Mai Hạnh, chủ một điểm bán bánh mì trên đường Cách Mạng Tháng Tám cho biết, sau vụ ngộ độc do ăn bánh mì ở TP.HCM, doanh thu điểm bán của chị cũng giảm khoảng 15-20%. Nguyên nhân là người tiêu dùng e ngại với các sản phẩm trong bánh mì.

Theo chị Hạnh, trước đây, mỗi ngày chị bán được khoảng 120-130 ổ thì nay chỉ còn hơn 100 ổ.

Nhiều điểm bán bánh mì than bán chậm so với những ngày trước. Ảnh: Đại Việt.

Bà Sáu Lan, chủ một điểm bán bánh mì trên đường Hoàng Sa xác nhận, xe bánh mì của bà cũng có lượng khách giảm sau khi có vụ ngộ độc xảy ra. Trước đây, mỗi ngày bà Lan bán khoảng hơn 200 ổ bánh mì thì nay chỉ còn khoảng 160-170 ổ/ngày.

"Nhiều người mua bánh mì hỏi tôi xuất xứ của thịt nguội, chả lụa, heo quay… Một số người không ăn pate, không ăn bơ vì lo sợ hàng kém chất lượng”, bà Lan nói.

Theo bà Lan, gia đình bà đang tìm đầu mối cung cấp nguyên liệu “sạch”, rõ nguồn gốc về bán. Bà mong muốn các loại thịt, chả, pate đều có bao bì, địa chỉ sản xuất rõ ràng.

“Nhập hàng rõ nguồn gốc, xuất xứ thì mình khỏe, người tiêu dùng cũng yên tâm. Ai hỏi thì đưa ra cho họ xem, có vấn đề gì thì ai làm phải chịu trách nhiệm. Mình bán hàng chỉ cố gắng được như vậy”, bà Lan bộc bạch.

Tăng cường kiểm tra sau vi phạm

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn "bánh mì Cóc cô Bích", Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh của cơ sở này.

Cụ thể, mặc dù tiệm bánh mì cóc cô Bích có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) từ năm 2020 nhưng chi nhánh thứ hai tại số 363 Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung) lại vận hành bất hợp pháp - chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Bánh mì Cóc tạm ngừng kinh doanh. Ảnh: B.L.

Qua làm việc với chủ cơ sở, cơ quan chức năng ghi nhận việc thu mua nguyên liệu thiếu minh bạch, không có chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Đặc biệt, nhiều nguyên liệu được chế biến ngay tại nhà riêng, không phải tại nơi đã đăng ký. Cụ thể, mỗi ngày cơ sở thu mua 50-60 kg ức gà từ một địa điểm tại đường Lê Đức Thọ, sau đó mang về nhà chế biến. Còn bơ thì tự làm từ 120 quả trứng gà mua tại đường Điện Biên Phủ, pha trộn cùng dầu ăn và chanh.

Trong khi đó, dưa chua lấy từ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, được xử lý sơ qua bằng cách rửa, ngâm muối rồi sử dụng ngay trong ngày. Riêng pate được nhập từ một cơ sở tại đường Nguyễn Thiện Thuật, chả lụa có phiếu mua hàng 35 kg vào ngày 5/11.

Tính đến nay, con số bệnh nhân phải nhập viện sau khi sử dụng sản phẩm của tiệm "Bánh mì cóc cô Bích" đã lên tới 316 người. Trong đó, 252 ca đã được xuất viện, 64 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhận định, nguồn nguyên liệu thường được sử dụng trong bánh mì là pate, thịt nguội, bơ, dưa chua... Nếu không được bảo quản tốt, có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. Do đó, để phòng ngừa, người sản xuất kinh doanh phải luôn tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.

Với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, hay nhận được cảnh báo, phản ánh liên quan, Sở sẽ kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền an toàn thực phẩm đến các cán bộ phường xã, để các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm địa phương tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm.

Đối với các sự vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố, sở sẽ tiến hành các bước điều tra và xử lý đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời thực hiện công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.