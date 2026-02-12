Sau va chạm, xe khách lao lên dải phân cách

Một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Gia Lai, khiến xe khách giường nằm lao lên dải phân cách cứng.

Sáng 12/2, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 6h cùng ngày, xe khách giường nằm (chưa rõ biển số, người điều khiển) lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên Quốc lộ 1A. Khi đến đoạn qua xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai phương tiện này va chạm với xe thu gom rác đang rẽ qua đường.

Sau cú va chạm, xe khách lao lên dải phân cách cứng rồi tông vào ô tô con chạy ngược chiều. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do xảy ra vào thời điểm cận Tết, lưu lượng phương tiện đông nên giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong thời gian ngắn. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.