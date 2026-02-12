Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Sau va chạm, xe khách lao lên dải phân cách

  • Thứ năm, 12/2/2026 13:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Gia Lai, khiến xe khách giường nằm lao lên dải phân cách cứng.

Sáng 12/2, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Xe khach anh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 6h cùng ngày, xe khách giường nằm (chưa rõ biển số, người điều khiển) lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên Quốc lộ 1A. Khi đến đoạn qua xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai phương tiện này va chạm với xe thu gom rác đang rẽ qua đường.

Sau cú va chạm, xe khách lao lên dải phân cách cứng rồi tông vào ô tô con chạy ngược chiều. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do xảy ra vào thời điểm cận Tết, lưu lượng phương tiện đông nên giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong thời gian ngắn. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe giường nằm cháy dữ dội, 34 khách thoát nạn

Xe khách chở 34 hành khách qua xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk thì bốc cháy dữ dội, 34 hành khách tháo chạy, may mắn không ai bị thương.

6 giờ trước

Khách hoảng loạn khi xe mất lái, lao vào dải phân cách cao tốc

Chiếc xe khách mất lái, quay ngang và đâm dải phân cách trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Phước Hà (Khánh Hòa), khiến hàng chục hành khách hoảng loạn.

24 giờ trước

'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ ở TP.HCM là anh hùng'

Đó là ý kiến của cư dân mạng sau khi hành khách trên xe buýt ở TP.HCM được cứu nhờ nữ phụ xe nhanh trí tắt máy khi tài xế đột quỵ, tránh được tai nạn liên hoàn.

10:35 15/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/sau-va-cham-xe-khach-lao-len-dai-phan-cach-post1820401.tpo

Trương Định/Tiền Phong

Xe khách Gia Lai Xe khách Dải phân cách Tai nạn Giao thông Gia Lai

    Đọc tiếp

    Triet pha nhom to chuc danh bac tra hinh bang may ban ca hinh anh

    Triệt phá nhóm tổ chức đánh bạc trá hình bằng máy bắn cá

    4 giờ trước 11:30 12/2/2026

    0

    Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán "xu" để chơi máy trò chơi điện tử "bắn cá", "Tề thiên" tại khu vui chơi tại một trung tâm thương mại thuộc phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý